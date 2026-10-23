¡Qué fuerte! Hija de Laura Bozzo revela cómo sigue su mami tras operación de emergencia

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La preocupación por Laura Bozzo nos tenía a todos pendientes, ¡y con razón! Resulta que la conductora fue operada de emergencia en México por una úlcera perforada, un temón que puso en alerta a sus seguidores. Mientras Laura Bozzo sigue bajo supervisión médica, su hija Alejandra de la Fuente decidió pronunciarse y dar detalles de cómo va la recuperación de su mami.

Felizmente, la operación tuvo un resultado favorable. Sin embargo, la presentadora aún está en cuidados intensivos, donde los doctores la monitorean de cerca. La incertidumbre era grande, así que las declaraciones de su círculo cercano eran clave para saber la verdad.

Aarón Guerrero, su asistente personal y chofer, soltó información en una entrevista para un programa de TV. A la firme, dijo que Laura está estable y evolucionando bien, pero ¡ojo!, pidió no bajarle el perfil a la complejidad de la intervención. “Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien. Quiero que entiendan que somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”, comentó, dejándonos claro que la situación no es para tomarla a la ligera.

Aarón también explicó que el cuadro médico era grave, haciendo la operación más complicada de lo que uno podría imaginar. Por eso, recalcó que hay que seguir con cautela durante su proceso de recuperación. “Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor, fue una cirugía un poquito complicada por el tema de reventamiento de la úlcera”, aseguró. Sus palabras nos confirman que, aunque la cirugía salió bien, la evolución de la conductora requiere seguimiento constante.

Por su lado, Alejandra de la Fuente también habló de la emergencia médica de su madre en una conversación con el youtuber Javier Ceriani. La joven confirmó que sí, tuvieron que operarla, pero que su madre está estable, recuperándose, y que la cirugía salió bien.

Con estas declaraciones, la hija de la conductora confirmó que la intervención tuvo un final feliz y que su mamá permanece estable mientras se recupera. Su mensaje coincide con lo que dijo Aarón Guerrero: que Laura sigue delicada y necesita muchos cuidados. Por ahora, toca estar atentos a cómo evoluciona nuestra Laurita en los próximos días. ¡Mucha fuerza para ella!