Stephanie Cayo y Alejandro Sanz: ¿Boda a la vista o puro rumor?

Espectáculos

La vida de Stephanie, al derecho y al revés

Stephanie Cayo abrió su corazón en una entrevista con la revista '¡Hola!' y, ¡atención!, nos dio un vistazo a cómo está manejando todo el rollo de su vida personal y profesional. La actriz peruana soltó que está viviendo una etapa súper linda, de mucho crecimiento y en la que siente que se conoce mucho más. ¡Eso es hablar con la verdad! Además, disfruta de nuevos retos laborales y de un momento de mucho trabajo.

Un amor que no se esconde (pero tampoco se ventila)

A pesar de ser una figura pública, Stephanie siempre ha intentado mantener su vida privada en equilibrio, ¡y nos parece lo más sano! Ella misma lo explicó: no oculta su romance con Alejandro Sanz, pero tampoco lo expone a todo el mundo. Y cuando le preguntaron por el cantante español, Dijo que es un gran hombre y se preguntó qué podría decir del hombre que ama, dejando claros sus sentimientos. Un detalle que no podemos olvidar es que el propio Alejandro Sanz indicó que ella es el amor de su vida. O sea, la conexión es real y va más allá de las cámaras.

El anillo que nos hizo soñar (y la respuesta que nos aterrizó)

¿Se acuerdan del lujoso anillo que Stephanie lució hace poco y que encendió todas las alarmas de compromiso? Pues sí, la pregunta de si se casará de nuevo, después de su matrimonio con Chad Campbell, era inevitable. Y su respuesta, como siempre, fue directa y sin rodeos, pero con ese toque de misterio que nos encanta: “Eso no se sabe nunca, pero no es algo que me quite el sueño”. Es decir, no lo descarta por completo, pero tampoco está con la ansiedad de planear la boda. ¡Tranquilísima, como si nada!

¿Cómo maneja Stephanie la presión del “sí, quiero”?

La verdad es que Stephanie Cayo parece tener muy clara su visión de la vida y el amor. Su frase “no es algo que me quite el sueño” refleja una madurez y una paz que muchos envidiaríamos.

Así que, mientras el mundo del chismecito sigue especulando, ella está en su propio mood, chambeando y amando sin estrés. ¿Será que la clave para la felicidad es simplemente no quitarse el sueño por lo que “debería” pasar?