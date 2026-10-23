¿Alejandra Baigorria en la dulce espera? Austin Palao 'suelta' pista con reacción que desata la locura

Espectáculos

¡Atención, atención! Agárrense fuerte porque la farándula peruana está que arde y los rumores de un posible embarazo de Alejandra Baigorria, junto a Said Palao, han tomado fuerza gracias a una inesperada reacción de Austin Palao. La pareja, siempre en el ojo del huracán mediático, no solo es seguida por sus proyectos, sino también por cada detalle de su relación y sus planes a futuro.

Fue durante una reciente entrevista con Instarándula que Austin Palao encendió todas las alarmas. El cantante fue consultado directamente sobre si su cuñada, la empresaria Alejandra Baigorria, ya se encontraba en la “dulce espera”. Su respuesta, aunque inicialmente pareció una broma, y sobre todo su expresión, no pasaron desapercibidas y ahora tienen a todos comentando.

“Eso es lo que todos esperamos. Yo espero un varoncito porque tengo dos sobrinas mujeres. A mí sí me encantaría que haya un varón”, respondió Austin, visiblemente entusiasmado ante la posibilidad de convertirse en tío de un niño. Pero no solo fue su deseo por un sobrino varón lo que llamó la atención, sino también la manera en que abordó el tema, dejando entrever que quizás ya maneja información privilegiada. El popular ‘Samu’ de Instarándula fue el primero en notar esa “carita” sospechosa.

¿Se le escapó la verdad?

La reacción de Austin llamó la atención de Samuel Suárez, el creador de Instarándula. ‘Samu’ compartió las imágenes y no dudó en señalar que la reacción de Austin al hablar del posible embarazo de Alejandra era demasiado delatora. “Mi reportera me dice: tienes que percatarte cuando Austin aborda el tema de Alejandra Baigorria, lo que va a tener un sobrino, y pareciera que ya supiera algo. Miren la reacción, la carita, como que sabe algo que no puede decir”, comentó el periodista de espectáculos, dando pie a un sinfín de especulaciones.

Austin no solo confesó su anhelo por un sobrino, sino que también aseguró que siente que Alejandra Baigorria ya está preparada para la maternidad. Incluso bromeó con que la pareja ya estaría haciendo el calendario, porque les gusta hacer todo así. Y el cantante ya tiene planes de aventuras con un eventual sobrino varón: dijo que querría llevárselo a la playa y saltar en paracaídas con él.

Samuel Suárez fue más allá y pidió a sus seguidores estar atentos ante la posibilidad de que la pareja anuncie próximamente una noticia relacionada con la maternidad, y señaló que podría llegar muy pronto la sorpresa a la familia Baigorria.

'No es ningún mantenido', dice Austin

Pero no todo en la entrevista giró en torno a los rumores de bebé. Austin Palao también aprovechó el espacio para salir al frente y defender a su hermano Said, quien ha sido blanco de críticas y comparaciones con el éxito empresarial de Alejandra Baigorria, sugiriendo que podría ser “mantenido”. Con la convicción de un hermano que apoya, Austin desmintió categóricamente estas afirmaciones y puso los puntos sobre las íes.

“Mi hermano no es ningún mantenido”, expresó el cantante, y añadió que él puede coachearlo cada vez que quiera decir algo. Austin aseguró que tanto él como Said han forjado su estabilidad económica a base de mucho esfuerzo y trabajo duro, y que Said está pasando por un excelente momento profesional. Sostuvo que a ambos les va súper bien y que cree que a Said le irá mucho mejor. ¿Será que esta vez Austin sí dijo la verdad sobre el bebé?