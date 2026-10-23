¡Chola Chabuca celebra diecinueve años de su Reventonazo y barre con el rating!

Espectáculos

La Chola Chabuca, ese ícono de la televisión peruana, está de fiesta. 'El Reventonazo de la Chola' cumplió diecinueve años al aire y, para celebrarlo, se tumbó a toda la competencia el último sábado, ¡incluida la gran final de 'Yo soy'! Parece que los fines de semana tienen dueña y se llama Chola Chabuca.

El programa conducido por Ernesto Pimentel arrasó con ocho punto ocho puntos de rating, dejando a la final del reality de imitación con siete punto siete. Y si pensaban que la distancia era poca, 'JB Noticias' se quedó con uno punto ocho puntos y 'El show de Edwin Sierra' apenas marcó cero punto nueve. O sea, un verdadero baile en la pantalla chica.

La celebración por este aniversario estuvo, como siempre, llena de invitados de lujo. Figuras como Katia Condos, Gianella Neyra, Rebeca Escribens y Maricarmen Marín no se la quisieron perder. También estuvieron presentes artistas como Sonia Morales, el salsero Gabino Pampini, Brunella Torpoco, Son Tentación, Orquesta Candela, Alma Bella y Los Ecos, que prendieron la fiesta con sus presentaciones musicales.

La Chola Chabuca, con su característico carisma, agradeció el respaldo de su público: “El último sábado hemos tenido una celebración especial por el 19 aniversario del Reventonazo y me siento agradecida por la preferencia del público, pues siguen respaldando nuestra propuesta llena de humor, música y entretenimiento familiar.” Y claro, como buena reina del rating, prometió seguir dándolo todo. Ernesto Pimentel añadió que este éxito se debe al esfuerzo de su talentoso elenco y equipo de producción, asegurando que seguirán apostando por un sano entretenimiento.

Pero como si no fuera suficiente con dominar los sábados, Ernesto Pimentel también será una de las estrellas principales del FestiTrome 2026. Este fiestón, que celebra los veinticinco años de un diario, será mañana sábado 24 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Pimentel se subirá al escenario para deleitar al público con lo mejor de su repertorio de cumbia. Y no estará solo, porque Marisol, Giuliana Rengifo, Amor Rebelde, Alma Bella, Hermanos Yaipén, Orquesta Candela y Zaperoko también armarán la rumba. Las entradas ya están a la venta, por si te animas a ver a la Chola Chabuca, ¡literalmente, en todas!