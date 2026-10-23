¡Fuego! Diego Chávarri confiesa ser “agresivo” y Gabriela Herrera explota contra críticas

Espectáculos

Ya sabemos que las idas y venidas de Diego Chávarri y Gabriela Herrera son más enredadas que cable de cargador. Después del escándalo por el comunicado de su ruptura, la parejita se volvió a juntar frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Y claro, como era de esperarse, ¡soltaron toda la sopa!

Ambos hicieron “mesa culpa”, admitiendo que se les pasó la mano al hacer públicos sus dramas antes de conversar. Gabriela, la bailarina, reconoció que se adelantó con el comunicado, dejándose llevar por los chismecitos y las especulaciones de la gente. ¡Típico de redes!

Pero lo que más nos dejó en shock fue la pregunta directa a Diego Chávarri: ¿se considera una persona agresiva? Y el exfutbolista no se guardó nada: “Cuando me molesto, sí”, soltó sin anestesia. Explicó que, si algo le incomoda en una discusión, puede expresar lo que piensa de forma inadecuada. ¡Uff, Diego! Esa es una confesión fuerte, ¿no?

Ahora, cuando le preguntaron si es dominante con Gabriela, ahí sí que se puso a la defensiva. Negó las especulaciones, diciendo que él tiene su punto de vista, “pero si a ella no le parece, no lo va a hacer”. Precisó que suelen discutir porque ambos tienen opiniones diferentes.

Por su parte, Gabriela no se quedó callada ante los que la tildan de sumisa o dominada. Con ese carácter fuerte que la caracteriza, la también exparticipante de ‘La Granja VIP’ afirmó que prefiere arreglar las cosas en privado, lejos del circo mediático. Contó que cuando Diego se pone la bronca en el programa, ella prefiere tomar su distancia, respirar profundo y luego conversan, pero ya sin los reflectores encima. ¡Una estratega de la paz!

La bailarina se quejó de que no la entienden: “Si yo respondo, porque ya me cansé, está siendo manipulada porque él te está cambiando tu personalidad; que si no respondo, que es sumisa porque él te está manipulando. Entonces, no los entiendo. O sea, ¿o respondo o no respondo?”, declaró, con justa razón. ¡Es como que haga lo que haga, siempre le van a buscar el quinto pie al gato!

Y obvio, no podía faltar el tema del fandom. Diego aclaró que su molestia estaba dirigida a ciertas personas específicas por comentarios inapropiados, y agradeció el apoyo general a Gabriela. Ella, por su parte, pidió disculpas si algunas de sus expresiones fueron malinterpretadas, asegurando que nunca quiso desmerecer el cariño de sus fans.

Al final, esta parejita sigue dando de qué hablar. ¿Lograrán esta vez dejar el drama fuera de cámaras o nos preparan otra temporada de novela en vivo y en directo?