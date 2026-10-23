¡Ay, mamita! Pamela López le tiró con palo y piedra a Pamela Franco: “Las clandestinas con las clandestinas”

Espectáculos

¡Atención, atención! La mami de los hijos de Christian Cueva, Pamela López, ha vuelto a romper el silencio y no se guardó absolutamente nada contra Pamela Franco. El ambiente se puso picante cuando López le lanzó una indirecta contundente a la cantante de cumbia, justo cuando la prensa la abordó en un evento de la Liga contra el Cáncer. Parece que la bronca legal que tienen no ha hecho más que calentar el asunto.

López declaró a las cámaras: “Las señoras con las señoras, las oficiales con las oficiales y las clandestinas con las clandestinas”. ¡Zaz! Creemos que más directa no pudo ser, dejando en claro dónde cree que está cada una en este chongazo.

Este nuevo capítulo de la telenovela farandulera llega después de que el esperado careo entre ambas Pamelas no se diera. Franco, la actual pareja del popular ‘Aladino’, sí llegó a la diligencia acompañada de su abogada, Medaly Barrientos García. Pero López, conocida también como ‘Kity Pam’, brilló por su ausencia, justificándose con “compromisos laborales” ya pactados.

Según López, la solicitud de reprogramación fue negada y ahora tienen tres días para presentar videos como parte de su defensa. Ella rechazó por completo que su ausencia se debiera a algún miedo de ver a Franco o a su abogada. ¡Para nada! Más bien, la trujillana cuestionó la denuncia de Franco por presunto daño psicológico, afirmando que el conflicto se está llevando a los medios, y criticó a Franco y a su equipo legal. “Si puedo evitarla, la voy a evitar, definitivamente. Y eso no es tenerle miedo, simplemente que hay niveles. Yo jamás me voy a juntar con el lodo”, sentenció sin rodeos.

Y como si faltara algo, Pamela López remató diciendo que no desea compartir el mismo espacio físico que Pamela Franco, a quien describió como una persona desagradable que le produce mucho asco. ¿Así o más claro? ¿Será que esta guerra no tiene fin?