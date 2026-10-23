¡Cupido lo flechó! Renato Rossini Jr. confiesa que "se está enamorando" de Samahara Lobatón y ¡aclara su pasado!

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¡Al fin el chismecito se hizo oficial! Renato Rossini Jr., hijo del actor Renato Rossini, confesó que "se está enamorando" de Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug. Esta confirmación llega días después de que Samahara publicara una foto en su cuenta oficial de Instagram donde ambos aparecen dándose un beso, luego de haber sido captados juntos en varias ocasiones.

El modelo peruano soltó la sopa en una reciente entrevista con Magaly Medina, y aprovechó para poner los puntos sobre las íes sobre unos comentarios que hizo meses atrás en el programa "La Granja VIP". ¿Se acuerdan cuando dijo que no se vincularía con mujeres con hijos? Pues él mismo salió a aclarar la situación. Rossini Jr. dejó claro que jamás le quitaría el valor a una mujer por tener hijos, y explicó que su negativa venía de no sentirse preparado en ese momento para una relación así.

Pero, como la vida da vueltas y Cupido hace de las suyas, su perspectiva cambió radicalmente. Renato contó que, cuando empezó a conocer a Samahara Lobatón, su pensamiento cambió, y que quiere llevar la relación con calma por la responsabilidad y el respeto que conlleva.

Además, Renato Rossini Jr. sacó las garras para defender a Samahara de quienes la critican por su rol de madre con sus tres hijos. ¡Y qué bien! Él recalcó que una mujer no pierde valor por ser mamá y que ve en Samahara una madre increíble, y dejó en claro que muchos se quedan con los escándalos y no la conocen de verdad. Ni le dio importancia al hecho de que ella tenga una hija con Youna y otros dos hijos con el músico Bryan Torres.

Al ver lo embelesado que estaba, la conductora Magaly Medina exclamó un "¡Está enamorado el muchacho!". Pero Renato, con calma, le puso el freno: "No, no es porque esté enamorado. Me estoy enamorando, es un proceso y tampoco quiero apresurar nada". Así que, mientras se cocina a fuego lento, ¿será que el amor ya tocó la puerta de Renato con todas las de la ley?