Yaco Eskenazi se alzó la polo en el React de EEG y dejó impactada a Katia Palma

Espectáculos

El 12 de noviembre, Yaco Eskenazi y Christian "El Loco" Wagner fueron los conductores del React de EEG. Pero el momento no lo dio el programa: lo dio Katia Palma, que no perdió la oportunidad de pedirle al exchico reality que muestre su esbelta figura ante cámaras.

La conductora quería saber si el excapitán todavía mantenía sus músculos. Yaco, que también es actor y exfutbolista, se alzó la polo y la dejó impactada.

Katia exclamó entre risas que el excapitán estaba "como el ron, más añejo, más bueno".

Yaco respondió que tiene que mantenerse bien porque tiene una esposa muy guapa con la que debe mantenerse vigente, y que por eso tiene que prepararse de la mejor manera.

¿Le durará a Yaco la paciencia para este tipo de pedidos en vivo, o ya se resignó a que es parte del paquete?