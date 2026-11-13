Cuántos vasos de agua deberías tomar al día: la cifra que sirve y la que no

Estilo de vida

El agua es de esas cosas que recién valoras cuando te falta. Y no hace falta una catástrofe para notarlo: pasa cualquier día en el que andas de reunión en reunión, almuerzas de pie y llegas a la casa con la garganta seca. La deshidratación leve no se siente como una emergencia; se siente como flojera, como si alguien te hubiera bajado el volumen al cerebro.

Y ahí aparece la pregunta de siempre: ¿cuánta agua necesito de verdad al día?

La respuesta no es dos litros para todos

Si escuchaste toda tu vida que hay que tomar dos litros de agua al día, tenemos que darte una mala noticia: no es una cifra universal. Lo que tu cuerpo necesita depende de tu sexo, de cuánta actividad física haces, de la temperatura del ambiente y de tu estado de salud. No es lo mismo alguien que se mueve poco durante el día que alguien que se ejercita por varias horas.

Como referencia, la EFSA señala una ingesta total adecuada de alrededor de dos litros al día para las mujeres y dos litros y medio para los hombres. Y hay un detalle que casi siempre se pasa por alto: esas cantidades incluyen el agua de todas las bebidas y también la que aportan los alimentos. No se trata de tomar dos litros de agua pura medidos en una jarra.

Para un adulto promedio, un dato práctico es de seis a ocho vasos de líquidos al día. Lo que no significa contar cada sorbo ni que todo tenga que salir del agua sola.

Las señales que tu cuerpo te manda

Hay un chequeo casero que casi nadie usa y que es bastante útil: mirar el color de tu orina. Si es de un amarillo claro y suave, normalmente es señal de que estás bien hidratado. Si es bastante oscura, probablemente te hacen falta más líquidos.

Cuando no tomas suficiente, pueden aparecer síntomas de deshidratación como sed intensa, boca seca, orina oscura, mareos, dolor de cabeza y cansancio. Si a lo largo del día sientes que te cuesta concentrarte o estás más cansado de lo habitual, la deshidratación puede ser uno de los factores que contribuyen a eso. Mantenerte hidratado apoya el funcionamiento normal del cerebro y puede ayudarte a sentirte más atento y funcional durante el día.

Por eso lo mejor no es esperar a estar muriendo de sed para tomar agua. Tener una botella a la mano y beber en pequeñas cantidades a lo largo del día rinde más que intentar recuperar todo lo perdido de una sola vez.

Lo que gana tu cuerpo

Hidratarte bien no es solo para no tener sed. Una buena ingesta de líquidos ayuda a que el cuerpo mantenga su temperatura normal, apoya la función del cerebro y ayuda a los riñones a eliminar los desechos del metabolismo. También se asocia a un mejor funcionamiento del intestino y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

Eso sí, el agua no trabaja sola: para que el intestino ande bien también necesitas una alimentación balanceada, suficiente fibra y moverte.

Cuándo necesitas más y con qué puedes reemplazarla

Hay momentos en los que seis a ocho vasos se quedan cortos. Con temperaturas altas o cuando te ejercitas pierdes más líquidos a través del sudor, así que tienes que cuidar más tu hidratación. Lo mismo pasa cuando estás enfermo y pierdes líquidos, por ejemplo por fiebre, vómitos o diarrea: ahí lo importante es reponer lo que se pierde.

Y si el agua sola no es lo tuyo, tranquilo, no tienes que sufrir. El agua, la leche, el té y el café también aportan a la ingesta diaria de líquidos, y los alimentos con alto contenido de agua, como muchas frutas y verduras, ayudan. Lo que sí vale la pena mirar con lupa son las gaseosas azucaradas y las bebidas con muchas calorías: tomarlas seguido puede sumar bastante azúcar a tu dieta.

Al final, la meta no es perseguir un número exacto de litros, sino escuchar a tu cuerpo y ajustar lo que tomas según lo que necesitas. Para la mayoría de adultos, los seis a ocho vasos son una buena guía, y el calor, el ejercicio y otras condiciones pueden pedirte más.

Nosotros ya tenemos la botella al lado. ¿Cuántos vasos llevas tú hoy?