Monique Pardo se queda sin parte del techo en Lince: “Nunca me viene a ver”

Espectáculos

Monique Pardo, exvedette e intérprete de 'Caramelo', atraviesa un momento difícil. En la madrugada del sábado 7 de noviembre, parte del techo de su casa en Lince se vino abajo, y la artista tuvo que rescatar lo que pudo entre los escombros.

Ella logró ponerse a salvo, pero perdió varias de sus pertenencias y ahora necesita ayuda para reparar la vivienda.

Cómo fue el derrumbe

Pardo contó cómo vivió esos minutos. Primero despertó porque el agua entraba en grandes cantidades a la casa por las lluvias. Poco después escuchó un fuerte estruendo que venía de uno de los ambientes.

Había decidido descansar en otra habitación porque ahí tenía un televisor más grande, por lo que no estaba en el cuarto que se vino abajo.

El desplome dejó una cantidad considerable de tierra, madera y restos de la estructura dentro de uno de los dormitorios.

Vestuario, tierra y carretillas

Entre las cosas que se perdieron hay una que le duele más que el resto: parte del vestuario que usa en sus presentaciones. Pardo contó que tuvo que comenzar a retirar los escombros para intentar recuperar algunos de sus trajes, y que del ambiente han salido carretillas de tierra.

El corazón a 200

La emergencia también le pasó la factura al cuerpo. La angustia le alteró la frecuencia cardíaca: según su testimonio, llegó a registrar 200 latidos por minuto. En pleno susto, además, no encontraba su pastilla. También mencionó que recibió atención en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

"Nunca me viene a ver"

En una entrevista, Pardo habló de otra cosa que le duele: no contar con el apoyo de su única hija, Lucero Márquez. Según contó, intentó comunicarse con ella para informarle sobre la emergencia, pero no recibió respuesta. Dijo que dio todo por ella y que no volvió a casarse.

Cuando le preguntaron si su hija se había comunicado para saber cómo estaba después del accidente, su respuesta fue negativa. Pardo contó que vive en el sur y que no recibió ni una llamada: "Ni siquiera me contestó". Su tristeza, dijo, es justamente por esa falta de comunicación en medio de la emergencia.

Lo que necesita ahora

Con parte de la casa en el suelo, Pardo necesita ayuda para reparar la vivienda. También contó que teme perder su seguro médico, que se desactivaría a fin de mes.