Nicola Porcella y por qué es tan difícil de enamorar: "Me acostumbré a mi soledad"

Espectáculos

Nicola Porcella no está soltero por falta de pretendientes. El actor y presentador habló de su vida sentimental sin vueltas y el diagnóstico lo puso él mismo: el problema no es quién se le acerque, es su manera de vivir. A sus 37 años, los que él mismo menciona, un compromiso formal se le hace cuesta arriba, y no por desinterés en la vida social, sino por su naturaleza inquieta y el apego absoluto a su propio espacio.

El orden de su casa manda

Su rutina lleva años armada y le funciona. Ese ritmo cotidiano terminó por blindar su vida íntima: lo volvió extremadamente selectivo y poco tolerante a que le muevan el ambiente de su casa. No es que no quiera enamorarse; es que enamorarse implica cambiar cosas que ya tiene resueltas. Y cuando alguien intenta entrar a ese orden, el roce aparece rapidísimo.

"No hago mi rutina"

Puso un ejemplo concreto del límite. Si alguien se queda a dormir en su departamento, a los dos días ya siente que se le desarma todo: "no hago mi rutina", contó. Compartir el techo, aunque sea por lapsos cortos, se le vuelve una barrera casi insuperable. La presencia prolongada de otra persona choca de frente con los hábitos que mantiene estructurados desde hace años.

Ahí está la explicación de lo que pasa después: los primeros acercamientos pierden fuerza rápido, antes de consolidarse en un noviazgo de los de verdad. La cosa avanza, se pone interesante, y cuando toca pasar a la costumbre compartida, se cae. No por falta de ganas, según su propio relato, sino por pura incomodidad.

A los 37, más quisquilloso

Él mismo lo atribuye, en parte, a la costumbre. Dijo que se acostumbró a su soledad y explicó que cuando ya te acostumbras a estar solo y de pronto te cambian el escenario, todo se vuelve incómodo. Encima está la edad: con los años uno se vuelve más quisquilloso y las cosas que antes no importaban empiezan a molestar. Dicho de otro modo, el listón no subió por exigencia, subió por comodidad.

Citas sí, ermitaño no

Tampoco quiere que se le lea como un ermitaño. Aclaró que sigue compartiendo tiempo con mujeres y teniendo citas recreativas, y que decir lo contrario sería mentirle a la gente. Lo que no hay es formalidad: todo se mantiene en plan casual. Y aparece su patrón más comentado: conoce a alguien, se ven, y termina siendo amigo de todas.

Ese detalle ya es tema en su entorno. Según contó, sus allegados bromean seguido con su habilidad para disolver la tensión romántica y convertir a quien venía con intenciones de conquistarlo en confidente o compañera de salidas. Nos parece un talento, honestamente: no todos logran desactivar una conquista con esa elegancia.

La soledad como prioridad

También reconoce el otro factor: puede que simplemente no se haya enamorado todavía, y eso influye en su actitud distante. Pero su carácter estructurado pesa igual o más a la hora de no dar el paso a una vida en pareja. Su prioridad, en esta etapa, es la tranquilidad de su independencia, y el romance formal queda postergado hasta que aparezca alguien capaz de romper las barreras de una soledad bien arraigada.

Mientras eso pasa, el departamento sigue con las reglas de siempre y el cronómetro corre desde la primera noche. Aviso para futuras visitas: no tocar la rutina. ¿Ustedes cuántos días aguantarían?