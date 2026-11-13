Estrella Torres defiende a Kevin Salas: alguien estaría usando su identidad en Badoo

Espectáculos

Estrella Torres salió a defender a su esposo, Kevin Salas, después de que su nombre apareciera relacionado con una aplicación de citas. Su versión es una sola: alguien está suplantando la identidad del músico.

Lo que complica el asunto es el perfil. Está en Badoo, aparece registrado con el nombre de Rafael y cuenta con la verificación biométrica aprobada por la plataforma. Encima, incluye tres fotografías inéditas del músico que no aparecen en su cuenta de Instagram.

Las pruebas de la cantante

Estrella respaldó su versión con episodios anteriores. Según contó, una amiga le mostró conversaciones atribuidas a Kevin mientras él estaba sentado a su lado. En otra ocasión, los mensajes llegaban en tiempo real mientras su esposo cocinaba con ella. "Era imposible", afirmó.

También señaló que el músico ya denunció el caso a través de sus redes sociales. Consultado sobre la cuenta, él negó ser el Rafael del perfil y aclaró que ese también es su nombre.

Lo que dice la plataforma

El perfil superó el filtro de verificación, que exige una fotografía en tiempo real mediante un control biométrico. Si la imagen no coincide, el sistema no deja completar el paso: una prueba hecha con otro nombre no logró superarlo.

La plataforma insiste en que la cuenta pertenece al músico. La pareja sostiene que alguien se ha obsesionado con él.

La seguidora que envió las capturas de pantalla llegó al perfil después de hacer match y se sorprendió al reconocer al esposo de la cantante. Toda una experiencia, la verdad.

El caso recordó la polémica de Alejandra Baigorria, que también tuvo que pronunciarse públicamente para defender a su pareja tras una controversia similar.

Nuestra lectura: la verificación biométrica no es un detallito, y por eso las preguntas no se van a callar solas. ¿Tú qué harías si tu pareja apareciera verificada en una app de citas con imágenes que ni tú has visto?