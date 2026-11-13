Carlos Alcántara cuenta cómo las críticas a 'Asu Mare 4' lo llevaron a la depresión y a pensar en retirarse

Espectáculos

Carlos Alcántara vivió un periodo de incertidumbre personal y profesional después del estreno de 'Asu Mare 4'. El actor contó que las críticas a su debut como director lo llevaron a una etapa de depresión —él puso esa palabra— y que, ante la presión, llegó a pensar en abandonar el entretenimiento. Lo reveló durante su participación en el pódcast Café con la Chevez.

Su nombre va pegado a 'Asu Mare!', la comedia peruana que nació de su propio show de stand-up. En 'Asu Mare 4' le tocó un desafío distinto: además de actuar, asumió la dirección de la película. Ese trabajo venía con una exigencia que terminó afectando su estado de ánimo. Él mismo explicó que durante el rodaje optó por concentrarse en una de sus funciones, porque sostener las dos responsabilidades al mismo tiempo era demasiado.

El contraste de los 800 mil

La película convocó a 800 mil espectadores. La cifra chocó de frente con la recepción negativa que el actor percibía en redes sociales. Los cuestionamientos apuntaron a su trabajo como realizador y, según relató, varios mensajes desacreditaron su preparación para dirigir. "Ahí me viene el primer bajón", dijo.

Después empezó a leer opiniones que lo calificaban como un mal director y que ponían en duda la forma en que había asumido esa tarea. Hubo usuarios que incluso insinuaron que había dirigido la película a partir de tutoriales. Esos comentarios tuvieron un efecto mayor del que esperaba y lo llevaron a interiorizar las críticas.

Nos quedamos con ese detalle: la cifra de espectadores era alta y aun así él la estaba pasando mal. La taquilla no mide lo que uno lee en el celular, y eso lo aprendió en carne propia.

La rodilla, el estrés y las ganas de irse

La tensión también se trasladó a su salud. Contó que en ese periodo sufrió una lesión en la rodilla, justo mientras cargaba con el desgaste emocional que le dejaron las reacciones contra la película. Fue ahí cuando se estresó y se dijo: "Yo me retiro, ya no puedo más".

En ese momento, reconoce, no lograba entender por qué recibía mensajes de rechazo después de una trayectoria dedicada al entretenimiento.

Es una de esas confesiones que incomodan, porque uno escucha a alguien con una carrera larga en el entretenimiento hablando de lo frágil que se puede volver el ánimo cuando el rechazo llega de golpe.

Lo que aprendió después

Con el paso del tiempo cambió su manera de relacionarse con los comentarios negativos. Sostiene que muchas de las opiniones que se publican en redes sociales no parten de una evaluación completa del trabajo artístico. Como ejemplo mencionó las reacciones sobre 'La Gran Sangre': hay quienes cuestionan esa producción sin haber visto la película en su totalidad, así que sus observaciones no tendrían un sustento claro.

Esa experiencia le sirvió para entender que los ataques en internet son parte de la exposición pública. Prefiere no darles el mismo peso que antes, aunque admite que ese tipo de mensajes puede afectar a quien los recibe. Para él, no hay que hacerles mucho caso porque siempre van a existir.

Su reflexión se centra en diferenciar entre una observación argumentada y un comentario emitido sin conocimiento de una película ni de quienes participaron en ella. También defiende el valor de la crítica cuando se formula con responsabilidad: opinar sobre una obra exige haberla visto y tener en cuenta que detrás de cada producción hay un equipo de profesionales cuyo trabajo puede verse afectado por ataques sin fundamento.

Lo que queda de todo esto es un actor que tuvo que rearmar su vínculo con la opinión pública y con lo que generan sus proyectos. Y aquí va nuestra lectura: si vas a hablar de una película, mínimo mírala. ¿Opinas igual cuando la viste entera que cuando solo repites lo que comentó alguien más?