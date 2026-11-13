Dua Lipa cierra el pleito por “Levitating” con un acuerdo y sin juicio

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La disputa por los derechos de autor de “Levitating” llegó a su fin. Dua Lipa, cantante y compositora británica, y el productor Bosko Kante alcanzaron un acuerdo, y el caso quedó archivado de forma definitiva sin que un juicio determinara si existió infracción. Los términos económicos y las condiciones del arreglo siguen bajo reserva.

Kante la había demandado por el presunto uso no autorizado de su interpretación con un dispositivo de efectos vocales en varios remixes del tema. Los abogados de ambas partes comunicaron al tribunal que habían llegado a una solución, según informó Rolling Stone el 9 de noviembre de 2026.

Cómo se cerró

La solicitud de desestimación se presentó ese lunes y dejó establecido que cada parte asumiría sus propios gastos y honorarios legales. Además, el caso se cerró con carácter definitivo, una figura judicial que impide que la misma demanda vuelva a presentarse.

Na’il Benjamin, abogado de Kante, confirmó el desenlace y defendió la importancia de las contribuciones de su representado en la canción. También señaló que estos procesos son relevantes para los artistas que producen, interpretan y colaboran en proyectos publicados por grandes compañías discográficas. Sobre ese punto, sostuvo que el aporte de los artistas es valioso y debe recibir el uso, el reconocimiento y la compensación que corresponden.

Hasta el momento, ni Dua Lipa ni Warner Records han comentado detalles sobre el acuerdo.

De dónde venía la demanda

La demanda se presentó en 2023 y también involucró a Warner Records y al productor Stephen “Koz” Kozmeniuk. Según el reclamo, en 2019 Kozmeniuk contactó a Kante para pedirle que creara e interpretara una parte musical con talk box, un dispositivo que modifica el sonido de la voz para producir efectos similares a los de un instrumento.

El músico, que desarrolló su propio dispositivo ElectroSpit, aseguró que llegó a un acuerdo de licencia para incorporar su interpretación en la grabación original de “Levitating”, publicada el 26 de marzo de 2020 como parte del álbum Future Nostalgia. Sin embargo, sostuvo que ese permiso no contemplaba su reutilización en las remezclas posteriores. Entre las versiones que motivaron su reclamo estaba el remix junto al rapero DaBaby.

Kante alegó que su trabajo también fue utilizado en otras remezclas sin su autorización. El conflicto giró alrededor del alcance del acuerdo y de si la licencia original permitía emplear su interpretación en esas nuevas versiones. Con el arreglo, el caso terminó sin que un juicio determinara si existió una infracción de derechos de autor o un incumplimiento contractual.

Los otros dos pleitos

El de Kante fue el último de tres litigios relacionados con la canción. El primero comenzó en marzo de 2022, cuando la banda de reggae Artikal Sound System, de Florida, acusó a Dua Lipa de utilizar el estribillo de su tema “Live Your Life” sin autorización. La demanda fue desestimada después de que un juez concluyera que el grupo no había demostrado que la cantante y sus colaboradores hubieran escuchado su canción antes de crear “Levitating”.

Otro reclamo lo presentaron los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer, quienes señalaron similitudes entre el éxito de Dua Lipa y su tema disco “Wiggle and Giggle All Night”, de 1979. En marzo de 2025 un juez también desestimó esa demanda al considerar que las canciones no tenían suficientes elementos musicales similares para justificar un juicio.

Así, la disputa con Kante fue la única de las tres que terminó mediante un acuerdo entre las partes, mientras que las otras dos concluyeron con fallos favorables a la cantante. Dos jueces dijeron que no y la tercera se arregló por fuera: el historial legal de “Levitating” es casi tan largo como su paso por las listas.

Un hit que sigue dando de qué hablar

“Levitating”, lanzado en 2020, es uno de los mayores éxitos de la carrera de Dua Lipa. Alcanzó el segundo puesto del Hot 100 de Estados Unidos y permaneció 77 semanas en esa lista. Además, encabezó el ranking anual de canciones de 2021 pese a no haber llegado al primer lugar del listado semanal.