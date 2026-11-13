Gian Marco se lanza a la salsa con "Bajo la manga": seis temas nuevos, un cover y varias noches sin dormir

Espectáculos

Gian Marco Zignago está nervioso y lo admite sin vueltas: lleva varios días sin poder dormir bien. No es para menos. El músico peruano debuta en la Casa de la Salsa para presentar "Bajo la manga", un disco de vibra salsera y tropical.

Cuando se publicó el flyer del evento, junto a Zaperoko, Camagüey y César Vega, muchos de sus fans no creían que fuera cierto. Cuenta que hubo gente que le escribió para corroborar si era real o si estaba hecho con inteligencia artificial. Lo dice entre risas, aunque detrás del buen ánimo está la conciencia de meterse en un género engrandecido por figuras como Héctor Lavoe, Tito Nieves o Rubén Blades, voces que admira y respeta. "Estoy más nervioso que nunca, pero también muy intrigado por lo que sucederá", admite.

De escribir salsa para otros a firmar la suya

Hace años que explora ritmos tropicales. Ha compuesto salsa para artistas como Marc Anthony, Tito Nieves y Víctor Manuelle, pero grabar un disco propio era otro mundo. La idea surgió tras su participación en Free Cover Venezuela, cuando la gente empezó a pedirle sus canciones en salsa. Decidió entonces escribir material desde cero y convocar al músico venezolano Daniel Bracho como productor. Así nació "Bajo la manga": seis canciones originales y un cover.

Su acercamiento al género fue a través de Rubén Blades. Desde joven fue melómano y escuchaba de todo, desde Chabuca Granda y Billy Joel hasta folclor latinoamericano. Con el tiempo llegaron Héctor Lavoe, Joe Arroyo, Niche, Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, además de referentes peruanos como Antonio Cartagena. También disfrutó la salsa romántica de los noventa. Aunque la salsa siempre ha sido parte de su universo musical, no se considera salsero ni sonero, y respeta profundamente a quienes dominan el género.

Para componer se dejó llevar por la melodía y el romanticismo. Dice que la salsa tiene esa capacidad de abordar temas sociales o personales sin dejar de invitarte a bailar. El disco transita entre el amor y el desamor, y ahí mantuvo su escritura metafórica, pero sin sobrepensar el proceso: un ejercicio de naturalidad y de confiar en la música.

Inteligencia artificial, sin engañar al público

Sobre el uso de la IA en la creación musical tiene una postura clara: en la medida en que no engañes al público y le digas qué está escuchando, le parece válido. Si dices que la canción no la escribiste tú y que la inteligencia artificial hizo lo demás, está bien. Todo depende de para qué la utilices. No está en contra de la tecnología y está a favor de que el mundo avance; incluso puede ayudar muchísimo a reducir los tiempos para hacer un demo. Pero quien realiza ese trabajo debe ser honesto con el público.

¿Y si se convierte en una amenaza para el arte? Para él, el arte y la creatividad pertenecen a los seres humanos. Todos tienen una cuota artística, ya sea a través de la música, la escritura, la actuación o la poesía. El arte es inherente a nuestra naturaleza y esas formas de expresión nadie puede reemplazarlas, ni siquiera un prompt.

Salón de la Fama, 35 años y la serenidad

Hace unos días fue reconocido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Dice que es una oportunidad para mirar atrás y valorar el camino recorrido. Cuando recién empezó su carrera, nunca estuvo en sus planes convertirse en autor de canciones para otros: eso apareció con "Sentirme vivo", en 1998, la primera canción que escribió y que se convirtió en un éxito en la voz de otra persona. Le gustaría que el reconocimiento sirviera de inspiración para los nuevos compositores peruanos, que tienen mucho talento pero a veces temen enfrentarse al papel en blanco.

Sobre su método es honesto: no tiene una fórmula perfecta para componer. Lo más importante, dice, es haber perdido el pudor, porque escribir una canción implica desnudarte, explorar distintas posibilidades y reinventarte, incluso desde un alter ego. También requiere capacidad de síntesis y observación, además de conocimientos de armonía y melodía. Y hay algo que no se consigue ni en una tienda ni en una universidad: la inspiración.

Tras 35 años de carrera y 19 álbumes, nota que su voz ha cambiado muchísimo. Cuando escucha sus primeros discos siente cierta vergüenza, en el buen sentido, porque entonces hacía de todo: cantaba, tocaba y producía. Cada proyecto ha sido un experimento que lo ayudó a construir su propio universo musical. Pero su mayor transformación, dice, ha sido alcanzar la serenidad que siempre buscó: en los noventa sentía que estaba sobre un caballo desbocado; ahora se siente más tranquilo y conectado consigo mismo.

Sobre esa imagen noventera que lo acompaña en el Perú, no se complica. El mundo ha cambiado y la gente puede descubrir su música a través de las plataformas digitales. Le encanta que exista público nuevo, igual que la gente que lo sigue desde sus inicios. Su música nunca estuvo dirigida a un sector específico y siempre cantó para quien quisiera escucharlo. Esa apertura, y haber tocado en distintos lugares del Perú, ha permitido que distintas generaciones se acerquen a sus canciones y descubran otras facetas de su carrera.

Así que ojo: si el flyer les parece demasiado bueno para ser verdad, ya no hace falta escribirle para preguntar si lo hizo una IA. La verdadera duda es si el que dice que no es salsero va a terminar sacando a bailar a todo el Perú.