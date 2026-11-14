Lucía de la Cruz niega dedicar ‘Que somos amantes’ a Cueva y Pamela Franco: “ellos no me suman”

Espectáculos

Lucía de la Cruz negó haber dedicado ‘Que somos amantes’ a Christian Cueva y Pamela Franco en la boda del salsero Maryto con Ángela Alor. La cantante criolla salió a aclararlo después de que la especulación corriera como reguero de pólvora: según ella, la canción sonó ahí por un motivo bien simple, se lo pidió el novio.

Fue la elección del tema lo que encendió las especulaciones sobre una supuesta dedicatoria a la pareja. “Si subí fue como un regalo para Maryto, y canté ‘Que somos amantes’ porque él me lo pidió”, contó. También explicó que fue al matrimonio por el cariño que le tiene a Maryto —es como su hijo, dijo, era imposible faltar— y que su participación musical fue un obsequio para él.

Entre los invitados mencionó a Josimar y al alcalde del Callao, que fue quien los casó. También andaba por ahí el futbolista con su pareja, aunque Lucía admitió que no tiene muy claro cómo se llama.

Sobre las imágenes que las cámaras pudieron registrar mientras ella cantaba y la pareja disfrutaba de la celebración, fue directa: la verdad le tiene sin cuidado, porque ellos no le suman.

Y si de amistad se trata, ahí tampoco hay nada. “No conozco a Cueva ni a la señora que está con él. La he visto en el escenario nomás, pero no somos amigos ni nada parecido”, aseguró.

Lo que sí tuvo fue amistad con figuras de otras generaciones del fútbol peruano, como Perico León y Hugo Sotil. Y aclaró que sus presentaciones en los cumpleaños de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero fueron por trabajo: la contrataron, cantó y se fue.

Sobre la exposición mediática de los jugadores, destacó que sus antiguos amigos estaban enfocados en su profesión: eran profesionales, se concentraban en su carrera y no eran mediáticos.

Su reflexión se extendió a los artistas nuevos. Para ella, la juventud de ahora cree que todo es fácil: pueden pegar un año o dos, pero al tercero ya los olvidaron.

Al final, la que quiso marcar distancia terminó siendo la que más habló del tema. A ver, ¿alguien se acuerda de otra cosa de esa boda?