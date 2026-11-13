Andrea San Martín se abre con sus followers: ¡extraño estas sonrisas!

Espectáculos

Andrea San Martín sacó la alarma en sus redes sociales al compartir un video cargado de emoción. Fue una publicación donde la influenciadora recordó momentos que compartía junto a su segunda hija, con imágenes de ella realizando ejercicios junto a su hija con Juan Víctor Sánchez. No era una foto casual; lo había acompañado de un mensaje que dejaba clarísimo cuánto echa de menos a su hija.

En el video de sus historias de Instagram, la exchica de la realidad se despidió de los instantes cotidianos que ahora le resultan difíciles de vivir por estar alejada de su hija. Escribió: “Por ti, para ti y contigo siempre. Tiempo al tiempo”. Este mensaje suena tierno y deja entrever cuánto extraña a su pequeña.

La ‘ojiverde’ se explayó más en una reflexión donde abordó la necesidad de estos pequeños espacios. Según ella, existen momentos que hoy se extrañan y sonrisas que hacen falta. Su sentir fue bastante profundo: “Hay momentos que hoy se extrañan, sonrisas que hacen falta y pequeños espacios que esperan volver a llenarse. Pero la vida también nos enseña que algunas pausas no son despedidas, sino capítulos de espera”.

En los últimos días, la propia influencer reconoció que las circunstancias que atraviesa han afectado bastante su estado emocional. Intenta retomar sus actividades físicas y encontrar espacios que le permitan sobrellevar esta etapa, aunque aún se siente afectada por lo ocurrido. La situación es tensísima porque la separación entre Andrea San Martín y su hija se originó tras una denuncia que presentó su expareja y padre de la menor, Juan Víctor Sánchez, quien la acusó de presuntos maltratos físicos y psicológicos contra la niña.

El trasfondo del conflicto

Según la denuncia, el conflicto se habría originado el 20 de octubre de 2026, cuando Juan Víctor realizó una videollamada con su hija y la encontró llorando. La pequeña le habría contado que su madre la jaló del brazo durante una discusión porque quería comer unos snacks, situación que habría provocado que cayera al suelo y se golpeara una pierna.

El 21 de octubre de 2026, Andrea San Martín acudió a una dependencia policial de La Molina para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, la situación se complicó porque terminó detenida bajo la figura de presunta flagrancia. Tras su intervención, fue trasladada a Medicina Legal de Lima Este para las evaluaciones correspondientes y posteriormente llevada a la comisaría de Miraflores. Allí permaneció detenida cerca de 40 horas, en la carceleta policial, hasta que recuperó su libertad el viernes 23 de octubre.

Durante esos días, la Fiscalía inició una investigación preliminar para esclarecer las acusaciones y recoger los testimonios y pruebas del caso.

La fe en el 'recap'\ de lo que volverá

A pesar de todo este drama y de los procesos judiciales, la 'ojiverde' ha decidido mantener una actitud esperanzada. En la misma historia de Instagram, ella aseguró que confía en que volverán esos días. ‘Y tengo la certeza de que volverán esos días en los que la alegría se comparte y los recuerdos vuelven a convertirse en presente’, agregó. El video lo presentó como un pequeño recap de lo que fue y de lo que sabe que volverá pronto.