Austin Palao se burla del acento de Faloon Larraguibel y ella le para el carro en pleno cara a cara

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El capítulo 90 de Volverías con tu ex? 2 dejó un cara a cara que se veía venir. Austin Palao se burló de la forma en que su pareja pronuncia el inglés y Faloon Larraguibel salió al frente sin filtro: «de mi acento no te vas a reír más». La bailarina y presentadora chilena también le advirtió que no se pasara de la raya.

De ahí el intercambio subió de tono. Faloon le dijo al cantante que su amiga no estaba sola, y él le respondió preguntándole si era una madrina o la abogada, y que su amiga no andaba sola porque andaba con él.

La chilena reiteró que a Noelia Márquez la va a defender siempre, y Austin le contestó que eso no lo decidía ella, que lo decidía él, y que le había sonado muy de autoridad.

Ahí cayó la frase que se robó el capítulo: «Qué machito». Faloon le dijo que eso era muy de machito y de controlador, le pidió que dejara de confundir los conceptos y le preguntó qué era eso de la autoridad. El cantante quiso poner un ejemplo y le preguntó si ella era una autoridad en su casa. Ella le respondió que eran dos situaciones distintas y le aconsejó que no siguiera hablando, porque cada vez que abría la boca se hundía más solo.

Seamos honestos: reírse del acento de alguien con las cámaras prendidas nunca sale gratis, y menos cuando la otra persona tiene carácter. En un reality la línea entre la talla y la falta de respeto se cruza rápido, y acá se cruzó. Nuestra lectura es que el problema no fue el chiste, sino el argumento que vino después: acá nadie estaba discutiendo quién manda en una casa, sino una mujer parándose por su amiga. Confundir eso con un asunto de autoridad fue un error de cálculo, y el «machito» le cayó como anillo al dedo a la escena.

Los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 están disponibles en Disney+ y Mega Go.

La pregunta para el próximo capítulo es si el cantante se acuerda del acento o si vuelve a la carga. Spoiler: no apostamos por lo primero.