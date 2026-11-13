Aldo Miyashiro, Érika Villalobos y Gia Rosalino: buena relación y 'la vida continúa'

Espectáculos

En Chollywood las relaciones se cuentan por escándalos, así que cuando alguien dice que todo está en paz, uno levanta la ceja. Esta vez lo dice Aldo Miyashiro, actor y director: no solo mantiene una buena relación con Érika Villalobos, la actriz también se lleva bien con Gia Rosalino, la actual pareja del actor. La frase que resume el asunto es cortita: "la vida continúa".

Y hay señales de que no es pose: se reportó que Érika celebró el cumpleaños de su hija junto a Aldo y a Gia. En un ambiente donde casi todo termina en indirectas por redes sociales, esto llama la atención. Nuestra lectura: si el grupo funciona, bien por ellos. ¿Se viene la moda de las relaciones sin drama? Ojalá, porque el chisme aburre cuando no hay guerra.

Lita Pezo ya aterrizó en Pucallpa, porque este domingo tendrá la oportunidad de cantarle al Papa.

Carta notarial y canchita

Brunella Torpoco le envió una carta notarial a Laura Mau. La salsera había hecho críticas y afirmaciones sobre ella, y la primera respuesta de Brunella fue un "a palabras necias, oídos sordos". Después vino el documento: exige que se rectifique por decir que ganó el premio HEAT a Mejor artista de salsa pagando por el globo. Esto recién empieza.

Deyvis Orosco también asistió a los Latin Grammy, donde homenajearon a Daddy Yankee por su trayectoria artística, y se tomó su instantánea para el recuerdo. Él se llevó la foto; el homenaje, el otro. Todos contentos, y con prueba gráfica.

Paul Michael anda engriendo a su mamá con el dinerito que está ganando en 'Esto es guerra': le remodeló toda la cocina. Cocina nueva, mamá feliz y cero drama. Punto para él.

Pamela López tirará la casa por la ventana este viernes 13 de noviembre para celebrar el cumpleaños de su pareja, Franco Portales.

Y Samahara Lobatón sigue afirmando que Renato Rossini Jr. es su amigo. Una cosa es la amistad y otra lo que se ve de lejos. Nosotros solo preguntamos: ¿amistad con arrumacos incluidos? Ahí lo dejamos.