Carlos Vives gana el Latin Grammy a mejor álbum de vallenato y José Aguirre también se lleva su gramófono

Espectáculos

La ceremonia previa de los Latin Grammy entregó sus primeros premios el jueves 12 de noviembre. Ahí, en la antesala de la gala principal, se reparten la mayoría de las categorías, y los artistas colombianos ya empezaron a buscar su lugar entre los ganadores de la noche. Y vaya que arrancaron bien.

El primero en llevarse un gramófono fue Carlos Vives, ganador en la categoría Mejor Álbum de Vallenato por "El Último Disco, Vol. 1.", el disco que lanzó en mayo de 2026 y que tiene diez canciones. En esa categoría se medía con Gusi, Karen Lizarazo y Jorge Celedón, referentes del género en Colombia.

El detalle que nos hizo levantar la ceja: Vives no estaba presente en la gala para recibir el premio. Ganó a la distancia, sin estar presente para recibir el premio.

El empate de José Aguirre

Después, en la ceremonia de premiación, anunciaron al ganador a compositor de Mejor Canción Tropical, una categoría en la que hubo un empate. Uno de los ganadores fue José Aguirre, productor y actual director del Grupo Niche, por "Realidad-es".

Aguirre agradeció el gramófono dorado y dedicó un discurso emotivo a Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

Dos colombianos, dos gramófonos: Vives, ausente de la gala, y Aguirre, con un mensaje para Cali.

Vives no estuvo en la gala, pero el gramófono ya tiene su nombre.