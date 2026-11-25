Espectáculos

Xiomy Kanashiro mostró a sus miles de seguidores de Instagram cómo luce bailando una coreografía en tacones. La bailarina y colaboradora de televisión, pareja de Jefferson Farfán, decidió compartir el video mientras disfruta de sus actividades diarias y se da un merecido relajito al ritmo de la música.

El clip llegó acompañado de otro tema que tiene a la pareja en el centro de la conversación: el anillo de compromiso. En el programa donde trabaja, Xiomy aprovechó para hablar en vivo de la boda y de lo que espera. Y no fue la única: su familia también se metió en la conversación.

Jefferson Farfán es un exfutbolista peruano que jugaba como atacante, y Xiomy Kanashiro es bailarina y colaboradora de televisión. Es su relación la que ha puesto sobre la mesa las preguntas sobre la boda, el anillo y los nietos.

Una pedida "muy bonita"

Todo empezó con las declaraciones de Cuto Guadalupe, que le dijo a su sobrino Jefferson Farfán que está esperando la boda con la bailarina. Con ese antecedente, Xiomy Kanashiro se animó a decir en vivo que ella también está esperando el anillo de compromiso del exfutbolista, y aclaró que quiere una pedida de mano muy bonita.

Janet Barboza, conductora del programa, le recomendó a la bailarina que haga pesas en el gimnasio para que se prepare a usar el anillo que le va a regalar Jefferson Farfán cuando le proponga matrimonio. La respuesta de Xiomy fue rápida: una pedida muy bonita tiene que ser.

La colaboradora también contó que el tema del matrimonio ya lo habló con el exfutbolista desde el inicio de su relación amorosa, y otra vez a mitad de la relación. Son cosas que siempre hay en pareja, dijo, y todo va paso a paso. Después se animó a bailar la canción "El anillo".

Celos, viajes y un zodiaco posesivo

En el mismo programa, Janet Barboza le preguntó si Jefferson Farfán la cela en su relación, y si nunca tuvo problemas con él por sus constantes viajes. La pregunta llegó después de que Frank Mendizábal asegurara que el signo zodiacal del exfutbolista es posesivo durante sus romances.

Xiomy Kanashiro dejó en claro que el exdeportista peruano se porta muy bien con ella y que vive un amor muy bonito. Contó que le ha tocado un hombre maduro, seguro y que la apoya mucho en su trabajo, que los dos están siempre trabajando y que eso es lo que más le gusta de su relación. Y remató diciendo que ya se merecía alguien así.

La mamá ya pide nietos

Elyse Blas, mamá de Xiomy Kanashiro, aseguró en una entrevista del programa que se siente muy feliz por la relación que tiene su hija con Jefferson Farfán. Contó que él ama y cuida a su hija, y confesó que ella espera ser abuela: el pedido de nietos fue directo. El tema salió después de que Cuto Guadalupe hablara de la futura boda, y la colaboradora solo atinó a reírse cuando escuchó el pedido de su madre.

La conversación con el papá

Fue Carlos Vílchez quien cogió su celular para hablar con el progenitor de Xiomy Kanashiro. El papá contó que saben la reputación que tiene Jefferson; cuando le recordaron que, sabiendo eso, le dijo que tenían que conversar, respondió que lógico, que como cualquier padre uno se preocupa y quiere lo mejor para los hijos, y que hay que hablar con las personas en este caso.

Consultado por la impresión que le dio el exfutbolista después de esa conversación, respondió que sintió que lo tiene todo claro y que ya quemó etapas. Agregó que lo sintió tranquilo y más serio, con todo clarito, y que le dijo todo lo que pensaba, opinaba y quería para su hija: hubo una respuesta positiva de parte de él y eso le gustó mucho.

¿Y a ti qué te pareció el baile de Xiomy Kanashiro en tacones?