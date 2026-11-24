Espectáculos

Cuando un perro o un gato tiene diarrea, lo primero que uno quiere es cortarla de inmediato. Pero antes de correr al botiquín hay que entender qué la provoca: la diarrea no es una enfermedad, es un síntoma.

Puede aparecer por cambios de alimento, estrés, parásitos, infecciones o problemas intestinales. Por eso no siempre se soluciona con una pastilla.

Los probióticos pueden ayudar a equilibrar la microbiota intestinal y, en algunos casos, favorecer la recuperación. Pero no todos son iguales: importan la cepa, la dosis y la causa de la diarrea. Y ninguno reemplaza una evaluación veterinaria.

Tampoco se trata de dar antibióticos por nuestra cuenta. Muchas diarreas no los necesitan y su uso innecesario puede alterar la microbiota.

Hay señales que no dan para esperar: sangre en las heces, vómitos repetidos, decaimiento o dolor. Ante cualquiera de ellas, la recomendación es consultar pronto. En cachorros, gatitos y animales mayores, la deshidratación puede avanzar rápido.

No se trata solo de cortar la diarrea. Se trata de entender qué nos está diciendo su cuerpo. La columna deja además dos páginas para seguir el tema: www.panchocavero.com y www.petexperts.pe.

¿Tienes un engreído en casa? Ya sabes por dónde empezar la próxima vez.