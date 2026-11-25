Espectáculos

Gian Marco ganó el premio a Mejor Compositor del Año en los HEAT Latin Music Awards 2026. El cantautor peruano quedó entre los grandes protagonistas de la noche y sumó un reconocimiento internacional a su talento y a su trayectoria en la industria musical.

La ceremonia se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en México, con artistas de la música latina reunidos en una misma gala. Gian Marco no pudo estar presente en la gala central para recibir el premio en persona, pero su nombre igual apareció entre los ganadores de la noche.

Una categoría con nombres pesados

El peruano se impuso en una lista que también tenía a Edgar Barrera, Joss Favela, Horacio Palencia, Edén Muñoz, Elena Rose, Justin Quiles, Leonel García y Jorge Drexler, todos con trayectoria reconocida en la música latina.

El premio llega a un artista que no es solo intérprete: Gian Marco también se ha hecho un camino como compositor, con canciones románticas y temas que han conectado con distintas generaciones.

Noche peruana

Su victoria se sumó a la de otros representantes nacionales. Grupo 5 se llevó el premio a Mejor Artista Tropical y Brunella Torpoco también fue reconocida durante la ceremonia, así que la jornada terminó siendo una noche especial para la música peruana.