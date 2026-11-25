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La gala de Miss Universo 2026 arrancó en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan, Puerto Rico, con 116 candidatas de distintos países y territorios compitiendo por la corona de la edición número 75 del certamen. La peruana Luren Márquez ya tiene asegurado un lugar entre las 30 semifinalistas y sigue en competencia por el título. La sucesora de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se conocerá al cierre de la gala, que empezó después de que terminara el especial previo "Celebrando Nuestras Reinas".

Luren Márquez es conductora de televisión, modelo y reina de belleza peruana, y es la Miss Perú 2026.

Un lugar en el Top 30

El nombre de Márquez salió en el primer corte de la noche, anunciado en el Coliseo José Miguel Agrelot, y con eso la peruana se metió entre las 30 semifinalistas de la edición 75. El corte llegó después de que las 116 candidatas pasaran por el escenario en las primeras rondas de la competencia. De ahí en adelante le tocaba la siguiente etapa: el desfile en traje de baño, la ronda que define a las finalistas que avanzan al Top 12.

El desfile en traje de baño

Las 30 clasificadas salieron al escenario del Choliseo para disputar la ronda de traje de baño, uno de los momentos decisivos de la noche. Márquez desfiló con la banda de Perú durante su recorrido por la pasarela. Los resultados de esta etapa determinan el corte hacia el Top 12, la instancia previa a la elección final de la nueva Miss Universo.

Raíces Vivas, el proyecto que presentó en el especial previo

"Celebrando Nuestras Reinas", el especial que se emitió antes de la gala, dedicó un segmento a la representante peruana. Ahí Márquez se presentó ante la audiencia y contó que es una mujer trabajadora, apasionada y, sobre todo, amante de su cultura. También dio a conocer su proyecto social, Raíces Vivas, que según dijo viene desarrollando desde hace tres años para visibilizar a las mujeres artesanas y comunidades originarias de su país, para que tengan la oportunidad de mostrarse ante el mundo y para que las próximas generaciones se sientan orgullosas de esos trajes y de todo ese arte, y lo vean como una oportunidad para su crecimiento.

La India y la apertura de la gala

La cantante puertorriqueña La India conversó con Gabriel Coronel minutos antes de su presentación junto a Denise Quiñones y Didi Romero en la apertura de la gala. La artista adelantó que sería una noche llena de magia y contó el mensaje central de la canción inédita que presentaría en el escenario: algo que brinde mucha luz a las mujeres del mundo, que abra puertas, y que haga que cada niña que está mirando sepa que puede ser Miss Universo. Dijo además que la canción tiene un mensaje muy bello y muy universal.

Los preparativos y las gradas

Jessica Newton, presidenta de la Organización Miss Perú, documentó en sus redes sociales el arribo al Coliseo José Miguel Agrelot y los momentos previos al ingreso de Márquez al escenario principal. Primero publicó una imagen del recinto iluminado mientras el público entraba, con un mensaje de que ya estaban ahí. Minutos después compartió una foto de la candidata peruana en la zona de maquillaje y peinado, con la banda de Perú, y le escribió un mensaje de aliento.

En las gradas del Coliseo también fue registrada Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, alentando a Márquez con la bandera del Perú en mano, en medio del ambiente previo al inicio de la gala de coronación. Las gradas del recinto en San Juan se fueron llenando con los asistentes que llegaron para alentar a sus candidatas favoritas.