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Flavia Laos terminó en lágrimas en el capítulo del lunes 23 de noviembre de "Volverías con tu ex? 2". Austin Palao volvió a sacar a relucir su pasado con problemas con el alcohol y la conversación escaló hasta las acusaciones de manipulación, con Luis Mateucci, actual pareja de la peruana, metido en la pelea para defenderla.

Los dos son peruanos y ya tienen historia: han terminado más de una vez. Flavia Laos es conductora de televisión, cantante e influencer, y Austin Palao también pasó por un reality, el que hizo con Fran Maira. El programa lo animan Tonka Tomicic, modelo y presentadora chilena, y Joaquín Méndez.

Una actividad que removió todo

En el capítulo, Tonka Tomicic y Joaquín Méndez llegaron al resort con una actividad que revisaba los castings de los participantes. El más polémico fue el de los peruanos: terminó con Flavia llorando, acusaciones de manipulación y una defensa inesperada de Luis Mateucci.

Lo que Flavia contó en su casting

En su video, Flavia explicó por qué terminaron. Dijo que a Austin le molestaba que usara ropa corta, como minifaldas y shorts, que empezó a controlarla un poco más y que ella, como estaba muy enamorada, empezó a acceder a todo eso sin sentirse cómoda. También habló del hermano de una amiga al que vio crecer: un día vino y la abrazó, y para Austin fue lo peor, pensó que le había sacado la vuelta y la terminó mil veces. Y contó que cuando vio el reality de Austin con Fran Maira se sintió identificada con ella, que sentía que nadie entendía lo que vivió y que, con eso, se cayeron las caretas.

La versión de Austin

Al escuchar eso, Palao se molestó: no estaba de acuerdo con lo que se dijo y decidió dejar de guardar silencio. Sobre el episodio del hermano de la amiga, contó que fue en la terraza de su casa, que ella venía de un concierto un poco más feliz de lo normal, y que por eso terminaron la tercera vez: han terminado nada más tres veces, dijo. Y le respondió por el tema de la ropa: le preguntó si las mentiras que ella ha dicho desde que inició el reality cree que a él no le afectan.

El "¡basta!" de Flavia

Flavia le pidió que aclarara eso de feliz más de lo normal y dijo que estaba harta de que todo el día hablara de los carretes, sabiendo que ella tiene un pasado con eso y que todo va a rebotar en Perú, donde le van a revivir las cosas que hacía cuando era más chiquita. Agregó que tuvo un pasado, pero que ha salido de eso y ha mejorado.

Consultada por los animadores, volvió sobre el tema del hermano de su amiga y el supuesto toqueteo que rompió la relación. Y dio su versión de ese día: había venido de un concierto tranquila, ni siquiera se puso a tomar ahí, y la reunión fue en casa de él. Le preguntó por qué él no toma y le recordó ese día saliendo del rave, cuando se quedó en su casa y le pidió perdón, porque llamó a su mamá o a su hermana y le dijeron que le pidiera perdón.

Mateucci sale al frente

Su actual pareja, el argentino Luis Mateucci, la defendió: contó que Flavia se abrió con él y le confesó que cuando era más chica tuvo un problema con el alcohol y se tuvo que tratar, y que sacar el tema una y otra vez, para alguien que según él le tiene cariño, son golpes bajos.

Cómo terminó

Flavia, apenada y llorando, dijo que él estaba tratando de hacer que todo eso se le regrese y que ha pasado por cosas feas. Austin respondió que no se puede quedar callado, que ella hace y dice mentiras desde el día uno y que usa el recurso más viejo, la manipulación, para tergiversar las cosas con llorar: le dijo que se haga cargo, que viva en responsabilidad y no en victimismo. Ella le lanzó que es "un lobo disfrazado de oveja" y cerró preguntando si su otra ex está loca: ya son varias hablando de él, dijo, y lo peor es que la gente no les cree.

Dos versiones sobre los mismos días, dichas al aire y sin filtros, y una pregunta que quedó sin respuesta: ¿hasta dónde se puede hurgar en el pasado de alguien para ganar una discusión?