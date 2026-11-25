Tabata Suárez aclara que no se operó: «siempre he sido flaca»
Tabata Suárez, la pareja de Mario Irivarren, se animó a responder en Instagram a esos detractores que le venían preguntando si alguna vez se había sometido a una cirugía estética. La pregunta no salió de la nada: la joven había compartido varias fotografías en ropa de baño y le consultaban si se había sometido a una operación estética en el abdomen.
Para aclarar el tema compartió una imagen, y ahí llegó la frase que ya suena a clásico de redes: "Ni pensar que ayer me comí una hamburguesita". Después vino la explicación concreta, la que respondía a lo que le consultaban: "...no me he operado, siempre he sido flaca". La joven aclaró que no se hizo un retoque estético y dejó el tema zanjado.
El resto de su perfil también tuvo movimiento. Tabata compartió una torta fitness personalizada que tenía una fotografía romántica de ambos, y sus seguidores no dudaron en comentar la publicación con varios elogios para la pareja. En otra publicación, la tripulante de cabina de una reconocida aerolínea mostró un ramo de rosas de diversos colores.
Mario Irivarren y Tabata Suárez oficializaron su romance hace aproximadamente dos meses y no dudan en mostrar cada detalle de su relación a través de sus redes sociales.
La pareja también viajó hasta Aruba para disfrutar un fin de semana paradisiaco en el mar, aprovechar el clima y tener un momento a solas. Decidieron documentar toda la estadía en su cuenta oficial de Instagram y, en medio de eso, un blooper se llevó la atención de sus miles de seguidores.
En un clip que el exchico reality publicó a través de historias, se luce dándose un momento de relajo en una hamaca. Al intentar acomodarse no se percata del espacio y termina cayendo. Tabata, que grababa todo el momento, se asustó, pero no pasó de un divertido momento.
Y sobre el ramo de rosas, ojo: nadie ha dicho si se lo regaló Mario o si ella lo compró para decorar su departamento.