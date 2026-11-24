Estilo de vida

Una mancha de aceite en esa blusa, camisa o pantalón que tanto te gusta puede sentirse como una pequeña catástrofe, sobre todo cuando aparece de golpe, justo a la hora de comer.

Antes de asumir que la prenda se malogró, y antes también de ir directo a los limpiadores más fuertes, hay un truco casero simple que puede sacarte del apuro: la harina. Es un material que está en casi cualquier cocina y que, en este caso, trabaja como absorbente.

Resulta especialmente práctico con una mancha fresca, cuando todavía estás a tiempo de reaccionar rápido.

Lo que necesitas

Harina, que probablemente ya tienes en la cocina. Un cepillo para retirarla. Lavavajillas líquido. Y la etiqueta de la prenda, para seguir sus indicaciones de lavado.

El primer error: frotar

Lo que casi todos hacemos mal con las manchas de aceite es restregar la zona. Es la reacción automática, y es justo la que arruina el intento. Lo que se consigue con eso es lo contrario de lo que buscamos: el aceite se extiende más y más dentro de las fibras del tejido. Así que el primer paso, aunque cueste, es no tallar la mancha.

Cómo se aplica, paso a paso

Cubre la zona con una cantidad pequeña de harina y déjala actuar entre 15 y 30 minutos. Ese es el tiempo que necesita para que la harina pueda absorber parte de la grasa y ayudar a que después la mancha salga con más facilidad.

Pasado ese rato, sacude la prenda con suavidad o retira la harina con un cepillo. Luego aplica un poco de lavavajillas líquido sobre el punto: está pensado para deshacer las grasas, así que va bien después del paso anterior. Y al final lava la prenda siguiendo las instrucciones de su etiqueta.

Por qué la harina funciona

La lógica detrás de este truco es sencilla: la harina funciona como un material que absorbe parte del aceite antes de que este se fije en el tejido. Es un ingrediente que existe en casi todas las cocinas y que puede hacer ese trabajo sin que tengas que recurrir a nada más complicado.

De qué depende que salga bien

Mientras más rápido enfrentes la mancha, más probabilidades tienes de reducir el punto. Pero el resultado depende de varias cosas: el tipo de tela, la cantidad de aceite que cayó y qué tan antigua es la mancha. No hay una respuesta única ni una garantía para todos los casos.

Ojo con las telas delicadas

En tejidos sensibles, como la seda o las fibras muy finas, conviene ser más cuidadoso. La recomendación es seguir las instrucciones de cuidado de la prenda, tanto al aplicar la harina como al momento de retirarla. Ahí no vale improvisar.

La velocidad es el paso más importante

De todo el proceso, lo que más pesa es la rapidez. Una mancha de aceite fresca tiene más chances de salir fácil que una que ya pasó por la lavadora y quedó fijada en el tejido.

Así que la próxima vez que se te caiga aceite en la ropa, antes de entrar en pánico, prueba este truco con harina. Quizá un ingrediente que usas todos los días para cocinar termine siendo esa pequeña solución de limpieza que no esperabas.