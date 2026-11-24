Espectáculos

Isabella Ladera prendió las alarmas entre sus seguidoras con una publicación en Instagram. La influencer contó que está viviendo un momento que le cuesta manejar: el crecimiento de Koa, su bebé con Hugo García. "Quiero llorar, siento que me voy a quedar calva de verdad", escribió el 24 de noviembre junto a una foto suya. La publicación preocupó a más de uno.

Reconoció que no debería decirlo así por el poder de la palabra, pero que le resulta desesperante ver tanto cabello por todos lados, y que sabe que es un proceso. Ese "jejeje" en medio del drama es el mejor salvavidas: se ríe de sí misma aunque la esté pasando mal.

El susto, eso sí, duró poco. En el mismo mensaje le puso otra explicación al asunto: "Pero lo tengo gigante y sano a punta de pecho. Gracias Dios". Del llanto al agradecimiento en un par de líneas. Y sí, es un proceso: nadie dijo que fuera fácil.

Isabella Ladera es una influencer venezolana que se mantiene conectada con sus miles de seguidoras a través de Instagram y que documenta su día a día junto a sus hijos. Koa es el primer hijo que tiene con Hugo García, influencer peruano.

"Toda la valentía se me gastó en el parir"

En la misma ronda de confesiones, Ladera reveló un detalle poco conocido de lo que vivió después del parto de Koa: a ella, dijo, toda la valentía se le gastó en parir, y explicó que la partera la revisó, le dijo que se había desgarrado un poco y que le pondrían uno o dos puntos.

Contó que ahí se puso a llorar, a temblar y a gritar porque no quería hacerlo, pero que no tenía de otra.

Sobre la sutura contó que le pusieron anestesia y que igual sintió los puntos, aunque cree que fue más que todo su mente la que le jugó en contra, porque había dado a luz 20 o 30 minutos antes. Tuvo que superar el reto con su cuerpo.

El anillo que no era de compromiso

Ladera también se animó a responder preguntas de sus seguidores en Instagram. Un detalle desató una ola de especulaciones: la empresaria lució un enorme anillo y muchos pensaron que era un anillo de compromiso que le habría regalado Hugo García. ¿Se casan pronto?

La respuesta fue un no con risa incluida. "Nooo ja, ja, ja, ja. Es un anillo que me salió en una publicidad y me lo pedí porque me encantó", aclaró. Ni propuesta ni nada: puro antojo de publicidad. Con eso dejó claro que aún no se ha comprometido con el padre de su último hijo.

Y no es la primera vez que el tema se esquiva. Hugo también evitó hablar de una futura boda a pocas semanas del nacimiento de su bebé.

La boda: "Eso me lo guardo"

El influencer peruano fue entrevistado en exclusiva en América Hoy tras su llegada a Perú, para contar detalles de su futuro amoroso con Ladera después del nacimiento de su primer hijo juntos. Dijo que vive la etapa más bonita de su vida y que está muy enfocado en su familia. Un discurso de amor, pero sin fecha en el calendario.

Cuando le preguntaron si ya tiene fecha de boda, respondió con nervios: "No sé, no sé. Eso me lo guardo". Ni sí ni no: pura ambigüedad.

Su mamá, Fabiola Silva, también se pronunció sobre una futura boda. Fue clara: la decisión la toman ellos y un papel no da la felicidad.

Por ahora el anillo es de publicidad y la fecha de boda sigue guardada bajo llave. ¿Les gusta el misterio o ya están esperando la invitación?