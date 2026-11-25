Espectáculos

Flor Polo atraviesa días difíciles. Denunció a su pareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión física y psicológica, y en medio de esa situación vivió un reencuentro con su madre, Susy Díaz, que la terminó quebrando.

El encuentro se dio en una entrevista exclusiva. Flor Polo, hija de Augusto Polo Campos y exesposa de Néstor Villanueva, se quebró al hablar de su mamá y lo hizo con la voz entrecortada.

"Estoy feliz y emocionada. Mi mamá decoró el árbol", dijo. Contó que en años anteriores había estado distanciada de Susy y que esta vez van a poder celebrar la Navidad juntas, en familia.

También contó que, por las cosas que ha pasado, no tenía ganas de nada, y que fue su mamá la que quiso decorar la casa. Todo eso la emociona, dijo, porque hace muchas navidades que no pasaba esa fecha con ella.

La denuncia, de todos modos, alarmó a Susy Díaz, que contó cómo reaccionó al enterarse de que su hija habría sido agredida por su pareja. Le chocó muchísimo. Dijo que ya le habían pronosticado que iba a suceder algo fuerte con Flor, pero que no se imaginó que era esto.

"Jamás le he pegado a mi hija. Me puse a llorar cuando me enteré que le pusieron una mano a mi hija", declaró.

Después de tantas navidades sin pasarla juntas, este año el árbol de la casa lo decoró su mamá.