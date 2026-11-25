Espectáculos

'El Reventonazo de la Chola' y 'El paradero de la risa' volvieron a quedarse con la sintonía del sábado en América Televisión. El espacio que conduce la Chola Chabuca alcanzó 9.7 puntos de rating el sábado 21 de noviembre, mientras que 'El paradero de la risa' llegó a 8.6 puntos. Con esas cifras, ambos se coronaron como los programas humorísticos más vistos de la jornada y el popular personaje reafirmó su liderazgo en las pantallas del canal, en plena celebración de sus 35 años de trayectoria artística.

Una dupla que no suelta el primer lugar

Los dos espacios formaron una dupla ganadora que cautivó a las familias peruanas, y el personaje volvió a consolidarse como el rey del humor del fin de semana, superando ampliamente a su competencia directa. En el ranking general de ese sábado, el primer lugar lo ocupó 'Los milagros de la rosa', de América Televisión, con 10.1 puntos, seguido muy de cerca por el bloque humorístico liderado por Ernesto Pimentel.

Más abajo en la tabla de posiciones se ubicaron 'Yo soy', con 6.1 puntos; 'JB Noticias', con 2.9; y 'El show de Edwin', que cerró la lista con apenas 0.9 puntos de rating. Así, la propuesta de América Televisión reafirma su hegemonía en el horario estelar de los fines de semana.

Quién está detrás del personaje

La Chola Chabuca es el personaje de Ernesto Pimentel, una de las figuras más queridas y sintonizadas de la televisión peruana. Fue él quien condujo la edición especial junto a reconocidos referentes del humor nacional.

Una edición especial para despedir a 'Mondonguito'

El momento más emotivo de la noche fue el homenaje póstumo a 'Mondonguito'. 'El Reventonazo de la Chola' preparó una edición especial cargada de nostalgia y gratitud para despedir al recordado cómico ambulante José Lorenzo Subiate Segarra, quien falleció recientemente a los 67 años tras luchar contra una grave enfermedad pulmonar. El humor peruano sigue de luto tras su partida.

En el set de América Televisión se reunieron compañeros de escena, familiares y grandes referentes de la comedia nacional. Entre risas, lágrimas y anécdotas, los invitados compartieron historias inéditas, consejos y momentos divertidos que vivieron junto al popular 'Mondongo'.

Los que pasaron por el programa destacaron no solo su talento para el monólogo y la improvisación, sino también su generosidad para abrirle las puertas a las nuevas generaciones de humoristas. «Siempre me llevaba a los viajes y a los contratos que tenía cuando yo recién me iniciaba», recordó con la voz entrecortada uno de sus colegas en el set, resaltando el compañerismo que caracterizó a Subiate a lo largo de su trayectoria.

El programa también repasó los inicios del artista en espacios emblemáticos como la Plaza San Martín y su paso por el circo y la televisión, escenarios donde se ganó el cariño incondicional del público peruano gracias a su carisma y estilo único. El tributo cerró con un caluroso aplauso de pie por parte de todo el elenco, reafirmando que el legado de 'Mondonguito' permanecerá vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su arte.