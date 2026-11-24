Espectáculos

Alejandra Maglietti contó un episodio que le quedó grabado: el día que se cruzó con la China Suárez en un bar de Buenos Aires. La panelista calificó ese momento como desagradable y dijo que la actitud de la actriz le dejó una impresión muy negativa.

Según su relato, esa noche salió con compañeros de Bendita, entre ellos Horacio Pagani y Edith Hermida. En un momento notaron que la China también estaba en el lugar, y el grupo improvisó una forma de acercarse: usar al periodista deportivo como motivo para que fuera a saludar a la pareja. La intención, aseguró, era distender la noche.

Maglietti contó que no estaba convencida de participar y prefirió quedarse atrás, para no quedar expuesta si la idea salía mal. Aclaró que fue una ocurrencia espontánea y sin mala intención, y recordó que en ese momento la actriz todavía estaba de novia con el cantante Rusherking.

El plan era simple: Pagani se acercaba a saludarlos y el resto acompañaba la escena. Pero según su relato, la respuesta de la China Suárez fue ignorar al grupo. “Ni siquiera nos miró, como si no existiéramos”, contó, y calificó lo que vivió junto a sus compañeros como una situación horrenda.

Maglietti fue contundente con lo que sintió. Dijo que la pasó mal, que el trato le pareció soberbio y que fue la única vez que se cruzó cara a cara con la actriz. También contó que la actitud le pareció horrible.

Después puso un freno: aclaró que ese recuerdo no define lo que opina en cada discusión pública, y separó el desencuentro personal de los debates mediáticos. “Cuando tiene razón la defiendo igual, no pasa nada”, sostuvo.

El relato recupera una escena de años atrás, cuando la China Suárez todavía salía con Rusherking, y pone el foco en la indiferencia que, según Maglietti, recibió el grupo esa noche en el bar.

¿Y tú qué haces cuando te ignoran en un bar: te ríes, te vas o lo cuentas años después?