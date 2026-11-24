Espectáculos

Ignacio Baladán protagonizó un curioso momento en redes sociales después de recibir un comentario relacionado con su pasado sentimental. El exchico reality habilitó una caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores y, en medio de las consultas, un usuario le preguntó cómo había conseguido dejar atrás su fama de mujeriego, haciendo referencia a su historial amoroso durante el tiempo que vivió en Perú.

Lejos de molestarse o evitar el comentario, decidió responder de una manera bastante particular. Usó como fondo musical el tema 'Quede Mínimo Común', dejando entrever que había tomado el cuestionamiento con humor y sin darle demasiada importancia.

Lo que más llamó la atención fue su expresión al momento de leer la interrogante. Ignacio Baladán compartió una fotografía en la que aparece con los ojos completamente abiertos, evidenciando el asombro que le provocó la inesperada pregunta de uno de sus seguidores.

Los días a cargo de su bebé

En sus redes sociales también mostró diferentes momentos junto a su bebé, dejando ver la responsabilidad que asumió durante varias horas del día. En el material publicado se le observa realizando actividades cotidianas como cambiarlo, alimentarlo, jugar con él y acompañarlo en sus momentos de descanso.

La publicación llamó la atención porque el exintegrante de "Esto es guerra" expuso una faceta más íntima y alejada de los reflectores, mostrando los retos que implica estar al cuidado de un hijo. Sus seguidores destacaron la dedicación del influencer y la manera en que compartió con naturalidad las tareas que forman parte de la crianza.

La situación tenía un contexto particular. Natalia Segura, su esposa y madre del pequeño, se encontraba fuera del país por motivos laborales, específicamente en Bogotá. Ante su ausencia temporal, Baladán asumió el cuidado del bebé y aprovechó la experiencia para mostrar, con humor, la exigente rutina que enfrentaba durante esos días.

¿Tú qué le habrías contestado a esa seguidora?