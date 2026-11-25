Espectáculos

Por qué Onelia Molina y Leandro Cabello quedaron en sentencia

La edición de Esto es Guerra del 23 de noviembre arrancó con el Tribunal mandando a sentencia a Onelia Molina y a Leandro Cabello. Todo salió de una apuesta de Patricio Parodi: el capitán puso en juego los 9 mil puntos de su equipo cuando defendía su competencia ante el reclamo de Pancho Rodríguez. La producción no aceptó quitarle todos los puntos a los guerreros, pero sí mandó a sentencia a dos de sus compañeros. A Onelia le entregaron el uniforme anaranjado y no pudo disimular su molestia.

El pedido de Raysa Ortiz

Después de esa decisión, Raysa Ortiz se acercó al micrófono y sorprendió a todos en el set. La guerrera pidió que la manden a ella a zona de riesgo en lugar de la arequipeña. "Si tienen que poner a alguien en sentencia, yo puedo estar en sentencia, no tengo ningún problema", dijo la actriz. En el mismo pedido aclaró que Onelia no merece estar en sentencia porque lo ha dado todo y siempre compite, y que ella puede lucharla por quedarse acá.

Mapi Westphalen y Paul Michael bailaron y Raysa reaccionó

Paul Michael y Mapi Westphalen volvieron a sorprender a sus seguidores al bailar juntos detrás de cámaras, y Raysa Ortiz tuvo una reacción inesperada al verlos. La hermana de Sirena Ortiz no dudó en mirarlos mientras danzaban y se animó a cantar al ritmo de la canción romántica. El video del momento lo describe como la escena de ver a un amigo con su novia, y el clip termina con Raysa y una gran sonrisa mientras se retiraba del estudio.

Lo que Onelia Molina contó del sismo

Onelia Molina contó en EEG El React cómo se vivió el sismo de 6.7 del 20 de junio, cuyo epicentro fue el departamento de Junín. La competidora detalló su reacción al fuerte movimiento telúrico y explicó que la producción ayudó a evacuar a todo el público que asistía al programa. "No me asusté porque en Arequipa hay varios sismos", dijo, y contó que cree que reaccionó de buena manera. Ayudó a que el público salga y no pasó a mayores; lo que le preocupaba eran los niños de colegio, a los que pudieron darles un poco de serenidad. Nada se cayó y todo quedó intacto.

¿Tú habrías cambiado tu lugar por el de alguien que acaba de caer en sentencia?