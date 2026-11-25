Espectáculos

Ximena Capristo rompió en llanto durante el programa SQP mientras escuchaba cómo Guido Kaczka hablaba sobre la reciente muerte de su mamá, Susana. A su lado, Majo Martino también dejó aflorar la emoción por el dolor del conductor.

Ambas panelistas han pasado por lo mismo, ya que perdieron a sus madres tiempo atrás. Ximena, sumida en el llanto, se sintió identificada con el relato del presentador y recordó que, cuando perdió a la suya, tuvo que volver a trabajar al día siguiente porque lo necesitaba.

Capristo calificó de hermosas las palabras de Kaczka y reflexionó sobre el vacío que deja una madre. Aseguró que ese espacio uno intenta llenar con diferentes cosas, pero que no se llena "ni con todo el oro del mundo", y agregó: "Uno no se puede aferrar, ni dejar que siga sufriendo".

Por su parte, Majo Martino compartió su propia reflexión basándose en el relato de Guido. Mencionó que el conductor entendió la diferencia entre sostener una mano y dejar una mano libre, señalando que nadie quiere despedir a su madre y que llega un momento en el que hay que soltar para que vuelen.