Espectáculos

Gorillaz se presentaba por primera vez en Perú el lunes 23 de noviembre. La banda virtual, liderada por el músico británico Damon Albarn, llegó a Lima como parte de su gira internacional tras el lanzamiento de su álbum The Mountain. Para este debut, la organización eligió el recinto Lurín Live, luego de que se anunciara un cambio de local.

La presentación combinaría animación, músicos en vivo y un repertorio que reúne canciones de sus más de 25 años de trayectoria. Su experiencia en directo ha sido destacada por medios internacionales; Rolling Stone la describió como "un espectáculo pop abrumador" y The Observer lo calificó como un "show estelar con visuales exuberantes y música sin fronteras".

El concierto estaba programado en Lurín Live, ubicado en el kilómetro 32 de la Panamericana Sur, cerca del puente San Pedro. Originalmente, la presentación estaba programada para el Arena 1 Park en la Costa Verde, pero la productora One Entertainment cambió el escenario debido a que la Municipalidad de San Miguel clausuró aquel recinto por no cumplir los protocolos de evacuación durante la primera presentación de Robbie Williams en Lima.

Según los horarios difundidos por One Entertainment, las puertas abrirían a las 4:30 p. m. La programación anunciada empezaba a las 7:00 p. m. con Nave Ascensor junto a Joven Paiva, Los Mirlos, Andrea Martínez, Nero Lvigi y Mauricho. A las 8:00 p. m. estaba Luisa Almaguer y a las 9:30 p. m. Gorillaz. La organización advirtió que los horarios podrían variar por motivos de fuerza mayor.

Aunque no se conocía el repertorio que Gorillaz interpretaría en Lima, su última presentación antes de llegar a Perú, en el festival Corona Capital de México, ofrece una referencia. En esa ocasión interpretaron canciones de diversas etapas y temas de The Mountain, incluyendo el estreno latinoamericano de The Empty Dream Machine con Black Thought y Johnny Marr.

El setlist de esa referencia mexicana incluyó temas como The Mountain, The Happy Dictator, Tranz, Last Living Souls, Tomorrow Comes Today, 19/2000, Rhinestone Eyes y El Mañana. También tocaron Intro Madam, On Melancholy Hill, Orange County con Kara Jackson y The Empty Dream Machine con Black Thought, Johnny Marr y Anoushka Shankar. La lista siguió con O Green World, Latin Simone con Luisa Almaguer, Casablanca con Johnny Marr, Delirium, Andromeda, She's My Collar, Stylo con Bootie Brown y Kids with Guns con Michelle Ndegwa, cerrando con The Sad God junto a Black Thought. El encore consistió en The Manifesto con Trueno, Dare, Dirty Harry con Bootie Brown, Feel Good Inc. con Pos y De La Soul, y finalmente Clint Eastwood.

Para llegar al recinto, la organización diseñó accesos específicos. La zona VIP se ubicó al lado izquierdo, paralelo a la vía auxiliar de la Panamericana Sur, donde también estaban los lockers. El acceso General estuvo en la parte central junto a la boletería B, conectando con la zona de precarga. La zona Platinum se situó al lado derecho del frente principal, donde también estaba el acceso para quienes tenían el Early Pass.

El transporte estuvo coordinado por puntos. El paradero de transporte público se ubicó sobre la vía del puente San Pedro. Para quienes llegaron en taxi, el desembarco fue en la vía auxiliar de la Panamericana Sur, después de los ingresos y antes del Outlet Arauco Lurín. Los buses con QR prepagado tenían un embarque exclusivo en el sector derecho, entre el recinto y el mismo Outlet.

El estacionamiento operó desde las 9:30 a. m. con tres puertas: E1 para el ingreso desde la Panamericana Sur, y E3 y E4 para accesos y salidas. Se establecieron dos rutas vehiculares: la Ruta 1 para autos, camionetas y motos, pasando el desvío del kilómetro 31 hasta el ingreso 1; y la Ruta 4, exclusiva para camionetas, tomando el desvío del kilómetro 31 por la vía Malecón San Pedro para entrar por la parte posterior en el ingreso 4. Al estacionar, los asistentes debían caminar hacia la salida peatonal frente al puente San Pedro para entrar a Lurín Live.

Para quienes fueron dejados en auto, taxi o van, la ruta recomendada fue la vía principal de la Panamericana Sur, evitando la vía auxiliar hacia el óvalo San Pedro por restricciones de acceso. El punto de desembarco fue el Outlet Arauco Lurín. En el caso de los buses públicos, la indicación fue bajar en el óvalo San Pedro, en el paradero frente al estacionamiento, para luego cruzar hacia los accesos.

Finalmente, One Entertainment indicó que el ingreso de menores estaba permitido desde los 5 años.