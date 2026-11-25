Espectáculos

Karelys Molina, figura de la farándula peruana conocida inicialmente por su relación con Robotín, anunció su compromiso con Jeremías Urrutia y lo compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

La noticia llegó acompañada de fotografías y de un mensaje emotivo en el que la artista expresó su felicidad por dar este paso en su vida sentimental.

La propuesta y el anillo

En las imágenes difundidas en Instagram se ve a Urrutia arrodillado frente a Molina mientras le presenta un anillo. La escena culminó con la aceptación de ella.

En el mensaje que acompañó la publicación, Molina manifestó su entusiasmo por comenzar una nueva etapa junto a su pareja.

"Me flechó": cómo se conocieron

Antes de anunciar el compromiso, Karelys Molina ya había contado cómo empezó su relación con Urrutia. En una entrevista reveló que conoció a su actual pareja gracias a una amiga en común.

Al inicio no estaba muy convencida de comenzar una relación, pero tras aceptar la propuesta de encontrarse, sintió una conexión inmediata. «Hasta que me animé y me flechó. Ya tenemos unos meses juntos. Lo estoy disfrutando, me siento tranquila, plena», contó.

El respaldo de las familias

Molina destacó que la aceptación de las familias ha sido clave en el desarrollo de su relación. Contó que su familia recibió con gusto la unión, sobre todo al observar el cuidado, el respeto y la atención de Jeremías hacia ella. Esa tranquilidad en los ambientes familiares, señaló, ayudó a fortalecer el vínculo.

La artista también explicó que su pareja no necesita muchas explicaciones sobre los horarios complicados que ella suele tener, porque él también comprende el ritmo laboral de una artista. Entre presentaciones, viajes y grabaciones, la compatibilidad en el estilo de vida fue determinante para su felicidad y para consolidar la relación.

Las felicitaciones del medio

La publicación rápidamente generó múltiples felicitaciones de seguidores y de figuras del espectáculo peruano, que celebraron el momento y la decisión de la pareja.

Florcita Polo le escribió en su cuenta: «Felicidades, amiguita, te lo mereces». Gaby Zambrano también le dejó un breve mensaje de felicitación. Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, le deseó lo mejor en esta nueva etapa, y Cint G., hija del cantante Tongo, se mostró emocionada por la noticia.