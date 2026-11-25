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Melcochita ha dejado claras las cosas: no le interesa la vida de su expareja, Monserrat Seminario, y mucho menos le preocupa si la piurana está embarazada. El humorista se pronunció luego de que su propia hija, Susan Villanueva, soltara la bomba en TikTok sugiriendo que él podría ser el padre del bebé que Monserrat estaría esperando.

El comediante no se guardó nada y lanzó un dardo directo a Susan: "Ella habla y habla, pero yo no le hago caso. Está inventando porque a ella le pagan por hacer esas cosas en TikTok". Sobre si su hija estaría 'facturando' con este chisme, Melcochita dijo que no sabe si es así o no, pero que él se siente feliz junto a Heidy.

Todo este caos empezó porque Susan Villanueva hizo una transmisión donde aseguró tener un "chime sin confirmar" sobre el quinto embarazo de Monserrat. La hija del humorista llegó a decir que el progenitor podría ser su padre, a pesar de que él tiene 90 años, aunque también mencionó a Juancho o al "desmuelado" como opciones. Susan admitió que la información no está confirmada, pero que esperaba tener más detalles pronto.

En medio de todo el drama familiar, Melcochita también aprovechó para anunciar que participará en el show por los 50 años de su amigo y productor Juan Bojanich. El evento se realizará este jueves 26 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca con la presencia de varios artistas.