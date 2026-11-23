Ximena Capristo acusa a Milett Figueroa de robar vestidos de diseñador en plena llamada en vivo
Ximena Capristo acusó al aire a Milett Figueroa de haberse quedado con vestidos de diseñadores, y el enlace telefónico en el programa 'SQP', en la televisión argentina, terminó con el corte abrupto de la llamada por parte de la modelo peruana. La argentina no presentó ninguna prueba que sustentara su acusación.
Todo se descarriló cuando Nico Peralta le preguntó a Figueroa por un antiguo episodio de su paso por 'Bailando'. Ahí Capristo metió el tema: según su relato, durante esa temporada la peruana trataba como asistente a una productora del concurso de baile, y aseguró que después de hacer público ese hecho se le prohibió hablar del asunto. Figueroa lo negó de plano: dijo que eso no pasó y que la argentina estaba diciendo algo que no era verdad. Capristo insistió igual con su versión.
El intercambio escaló cuando Figueroa le pidió que precisara los nombres de las personas involucradas y cuestionó la forma en que le estaba hablando. Fue ahí cuando llegó el momento más tenso, con Capristo hablando de una presunta apropiación de vestuario: "que te robaste los vestidos, ¿por qué no los devolvés?". Figueroa respondió pidiendo que la pasaran con alguien que sí conociera, porque a esa señora no la conocía, mientras los otros panelistas intentaban intervenir para controlar la situación.
Capristo negó haberla insultado o faltado el respeto, pero el intercambio ya había llegado a un punto de tensión que hacía imposible continuar con la entrevista. Antes de cortar, Figueroa marcó distancia y le respondió: "Reina, a mí no me hablés como se te da la gana". También dejó claro que no la conocía y que no entendía por qué le hablaba de esa manera.
Así quedó el episodio: una acusación lanzada en vivo, una negativa firme y una llamada cortada. ¿Y tú qué haces si te llaman al aire a acusarte de algo así: aguantas o cortas?