Espectáculos

Christian Cueva y Pamela Franco fueron invitados en el programa 'Mande quien mande'. Cantaron juntos frente a las cámaras y después respondieron las preguntas, pero el momento que se quedó con el resumen no fue el canto.

La conductora Laura Huarcayo le preguntó a 'Aladino', delante de la cantante de cumbia, si era de salir de rumba. "Solo en casa", contestó el futbolista. Cortito y sin vueltas: mucho tonear y poco salir.

Y lo que vino después fue el horario. Pamela Franco interrumpió la conversación para aclarar hasta qué hora tiene permitido disfrutar de la noche: "Tiene horario, hasta las 12 nomás", le aseguró a Huarcayo. La frase sacó carcajadas en el set. Bien chequeado.

Puestos a opinar, el momento fue de ella: respondió rápido, con timing y sin soltar el control de la conversación. Nos quedó claro quién pone las reglas de la noche.

En el plano legal también hubo movimiento. Pamela Franco consiguió que la justicia le dé garantías contra Pamela López y que a López le abran diligencias preliminares por presuntos daños a la honra y la imagen personal de la cantante.

El abogado de la artista advirtió que si Pamela López ataca, insulta o se refiere de forma directa o indirecta a su clienta, incurrirá en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, que contempla de 5 a 8 años de pena privativa de la libertad.

La cantante negó que su intención sea mandar a la cárcel a alguien y negó también querer privar a López de su libertad de expresión. Su punto es simple: cualquiera puede dar una opinión, pero para todo hay un límite y hay que respetarse.

Y mientras la parte legal sigue su camino, el chiste del horario es lo que se comparte. Nos queda la duda: ¿las 12 son de llegada o de ya estar en casa? Porque ahí está toda la diferencia.