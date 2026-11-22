Espectáculos

Un sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín sacudió con intensidad la capital y se sintió fuerte en los estudios de Esto es Guerra. Las actividades se detuvieron de inmediato para poner a salvo a los competidores y a los asistentes.

El paso a paso de la evacuación

Primero se paran las actividades. Los integrantes de los equipos de 'Guerreros' y 'Combatientes' dejan las estructuras y los circuitos de competencia al aire libre y se movilizan hacia una zona despejada. Ahí se reúnen con el público que estaba en la tribuna, mientras el personal de producción supervisa el orden del lugar y que se cumplan los protocolos de emergencia.

Cómo lo vivió Karen Dejo

Karen Dejo y Melissa Loza compartieron en sus redes sociales imágenes de cómo se vivió el remezón desde adentro. La 'Sabrosura' grabó el momento de la evacuación y contó que el temblor las sorprendió mientras trabajaban en el set. Visiblemente afectada por el susto, describió lo fuerte que se sintió la sacudida: "las luces se movían y el piso se movía de arriba abajo". También pidió "salir de manera ordenada" y confesó su preocupación por comunicarse con su hija, su madre y su tía para confirmar que estuvieran bien.

Melissa Loza, del set a la zona segura

Melissa Loza también se grabó caminando por las instalaciones exteriores del estudio junto al público y a otros compañeros del programa, como Jota Benz y Pancho Rodríguez, que aparecen desplazándose detrás de ella. La 'Diosa' agradeció que la evacuación se haya realizado sin incidentes mayores y mandó un mensaje de calma a sus seguidores.

Nuestra lectura

El protocolo se cumplió y eso se nota: la salida fue ordenada y el público terminó formando parte de la misma evacuación. Lo que no se puede protocolizar es el miedo, y Dejo lo contó tal cual, sin adornos. En un set de competencia, con estructuras y circuitos al aire libre, tener claro a dónde ir es lo único que uno controla.

Queda la parte que no sale en cámara: el susto real y la costumbre de salir en orden, que es la que de verdad nos cuida. ¿Tú lo sentiste? ¿Dónde estabas cuando empezó a moverse el piso?