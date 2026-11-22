Espectáculos

Giovanna Valcárcel fue conductora invitada en 'EEG El React' este 20 de noviembre y los conductores del programa no dudaron en darle la bienvenida. Pero lo que se llevó el momento fue el anuncio que soltó al aire: la producción le avisó que, si el programa llegaba a cierta cantidad de likes en YouTube, ella se enfrentaría a Katia Palma.

"Tú, Katia Palma, y yo, vamos a ir a un reto, a un circuito", dijo la locutora radial. Del otro lado no hubo ni un segundo de duda: "Lo que quieras. Con tacos si quieres", respondió la líder de los Guerreros.

El reto depende de que se alcance esa cantidad de likes en YouTube.

Katia Palma también quedó cautivada con Erick Sthormes, el joven postulante de 'Esto Es Guerra Desafío 14' que logró pasar a la siguiente etapa del casting nacional. El combatiente venció a uno de los candidatos del equipo de los Guerreros, pero la conductora interrumpió el juego para elogiar su belleza: le dijo que estaba bien guapo, nada más. Mathías Brivio solo atinó a reírse, mientras su compañera no paraba de mirar al joven combatiente.

Y después perdió los papeles con Francisco Figueroa. En uno de los circuitos, Katia le había pedido que si le ganaba a los Combatientes se sacara la camiseta para celebrar. Francisco le hizo caso y le mostró sus abdominales. Ella quedó con la boca abierta y los ojos bien abiertos.

El momento más tenso llegó cuando Katia dijo que regalaba a Mapi Westphalen a su equipo para igualar la competencia en uno de los circuitos, y que pedía la cabeza de Mapi porque se pone a hacer tiktoks con Paul Michael. La guerrera no se quedó callada y le respondió que, con todo respeto, ella no es el paquete de nadie como para que la pasen al otro equipo sin razón.

Lo cierto es que Katia se llevó todas las miradas y que el reto con Giovanna quedó en el aire. ¿Le damos like al video para que se concrete o preferimos seguir viendo qué pide después?