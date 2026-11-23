Espectáculos

Daniela Cillóniz vio a Korina Rivadeneira y Mario Hart juntos en el podcast ‘Sin más que decir’ y salió con una conclusión que pocas veces se puede decir de una expareja: se llevan bien, de verdad. Para ella, lo que transmitieron los dos es buena onda y energía, y eso es justamente lo que le pareció admirable.

“Me parece admirable la buena onda y energía que se tienen”, dijo sobre el reencuentro en el streaming.

Pero lo que más le importó fue el otro lado de la historia: el compromiso que ambos mantienen con sus hijos. Cillóniz celebró eso, que la relación de pareja no haya funcionado pero que como padres sigan firmes. Y le salió el deseo de que sea contagioso: qué bonito sería, comentó, que todas las parejas que se divorcian o se separan tuvieran esa relación bonita que ellos transmiten.

Hay un gesto que a Cillóniz le llamó la atención más que el reencuentro en sí. Korina se sumó al ‘trend’ de “Que te vaya bien, que te vaya bonito”, el nuevo tema de Mario. O sea, la ex bailando la canción del ex.

De ahí salió lo que más le sorprendió de verlos juntos. Cillóniz contó que sabía que se llevaban bien, pero no que podían estar tan bien uno al costado del otro, y ver a Korina bailando el tema le pareció genial.

Sobre cómo cada uno lleva la separación, su lectura es que los dos están bien por su lado. A Korina la ve con más ganas de rehacer su vida y tranquila, como si hubiera pasado la página más rápido.

Y seamos honestos: en el mundo de las exparejas, esto es casi un unicornio. Que dos personas que ya no están juntas coincidan y encima una baile la canción del otro no es lo normal. Normal es el silencio incómodo, el “no comment” y el bloqueo en Instagram.

Así que el trend tiene su mérito. ¿Tú también crees que ya voltearon la página, o falta ver si esto aguanta más que la separación?