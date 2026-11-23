Espectáculos

Patricio Parodi dejó por unas horas las exigentes competencias de Esto Es Guerra y se metió en la sala de su casa para algo bastante más importante: reencontrarse con su sobrino Francesco. Lo compartió en una historia de su cuenta oficial de Instagram, musicalizada con el tema 'Little Moments'.

En la publicación aparece cargando en alto al bebé, con una enorme sonrisa, mientras el pequeño le toca el rostro con sus manitos. Y se le nota el gusto de tenerlo de vuelta: eso no se actúa ni con la mejor producción encima. Es la clase de contenido que uno no espera de un guerrero y que igual le gana a cualquier clip de competencia.

El reencuentro tenía motivo. El hijo de su hermana Mafer Parodi volvió al Perú después de pasar medio año en Estados Unidos, y él mismo lo contó en la publicación: "Vino mi gordito bello de 🇺🇸 después de 6 meses". Seis meses son seis meses, sobre todo para alguien que suele engreír a sus sobrinos cada vez que tiene la oportunidad de reunirse en familia.

La reacción llegó rapidito. La publicación se llenó de comentarios de cariño, entre ellos un "Hermososs" que resume bastante bien lo que dijeron los demás. Nada de análisis: puro corazón.

El capitán, en versión hogareña

La historia confirma algo que ya se le veía: el vínculo fuerte que Patricio mantiene con sus hermanas y sus sobrinos. El capitán de los guerreros sigue siendo el mismo de siempre, solo que acá la competencia es otra y se juega en el sillón de la casa.

Y se agradece. Entre tanta polémica de competencia, un video de un tío cargando a su sobrino es de las cosas más honestas que puede subir alguien de la farándula: sin pose, sin libreto, sin nada.

Al final, la escena es simple: tío y sobrino, sala de casa y medio año de distancia que se resuelve en un mimo al rostro. ¿Quién no le da like a eso?