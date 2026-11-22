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Suhaila Jad volvió a pronunciarse sobre André Carrillo y esta vez lo hizo con un mensaje por el Día del Hombre. La modelo dio a entender que su expareja habría comprado casas sin que ella lo supiera, y le pidió que reconozca el apoyo que recibió de su familia mientras avanzaba en su carrera.

En ese mensaje apuntó directo contra él: preguntó qué opinión merece un hombre que, cuando comenzó su relación, "no tenía nada y después compraba casas a escondidas de su mujer y de sus hijos". Y cerró la idea con un "su madre, orgullosa".

Después habló de lo que, según ella, él no valora: a la persona que lo dejó todo, que lo acompañó cuando no tenían nada y ni siquiera eran conocidos, y que dejó de lado sus propios sueños para ayudarlo a conseguir los suyos.

En el mismo texto dejó entrever que, para él, ella y sus hijos deberían estarle agradecidos. Dijo que no valora la familia que formaron, que no piensa en el bienestar de sus hijos ni en darles lo mejor dentro de sus posibilidades y que tampoco reconoce cómo lo ayudaron, lo cuidaron y lo amaron: en su cabeza, todo es suyo y quienes están a su lado tienen que estarle agradecidos.

También escribió que ese entorno cree tener el poder de hacer lo que quiera, que lastima sin reparar el daño y que se rodea de gente que solo alimenta su ego, porque no quiere que nadie le diga que se está equivocando.

El reclamo final fue directo: le exigió que dé de una vez lo que les corresponde a las únicas personas que siempre estuvieron a su lado construyendo todo juntos, y que siga su vida tranquilo, esa que lleva a escondidas sin importar el daño que causó.

La pareja puso fin a su relación en mayo de 2026, después de 12 años juntos y tres hijos en común. A fines de octubre, Jad ya había compartido un descargo en sus historias de Instagram, en el que explicó por qué, según dijo, todavía le costaba perdonar al futbolista. Carrillo juega como mediocampista en Corinthians.