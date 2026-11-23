Espectáculos

Luis 'Cuto' Guadalupe volvió a meterse en la conversación que tiene enchufada a toda la hinchada peruana: la pelea por el Torneo Clausura 2026 y la rivalidad entre Universitario y Alianza Lima. El exdefensor, identificado con la institución merengue, analizó el panorama de los principales candidatos al título y soltó un comentario que va a generar más de una reacción en el lado blanquiazul.

El campeonato peruano divide su temporada en dos torneos, Apertura y Clausura, y en esta recta final Universitario y Sporting Cristal pelean por el Clausura. El clásico entre cremas y blanquiazules mueve a las dos hinchadas más grandes del país.

Para Guadalupe, el equipo que dirige Fabián Bustos tiene argumentos suficientes para quedarse con el segundo certamen de la temporada y meterse directamente en la definición nacional. Y de paso dejó su lectura sobre lo que piensa el otro lado: los victorianos no estarían interesados en volver a encontrarse con su clásico rival en una instancia decisiva.

"La 'U' llega por mérito propio en esta instancia decisiva y lo que no quiere Alianza es jugar una nueva final ante Universitario", declaró.

Un partido para no relajarse

Guadalupe se refirió al compromiso que los cremas tenían programado frente a Sport Huancayo el domingo 22 de noviembre, desde las 15:00 horas, en el estadio IPD. Universitario necesitaba una victoria y esperar que Sporting Cristal no superara a Cienciano para quedarse con el Clausura y asegurar su presencia en la final contra Alianza Lima.

El exzaguero tampoco vendió humo: recordó que Huancayo tiene la posibilidad de hacer historia en el fútbol peruano y que ha habido ocasiones en que los huancaínos no manejaron bien los resultados y terminaron perdiendo. También destacó que los de Ate siempre demuestran su jerarquía e historia en este tipo de partidos. Pese a todo, tiene claro que los cremas iban por los tres puntos.

Los nervios de la 'U'

El exjugador también reconoció que el equipo de Ate no atravesó sus mejores momentos futbolísticos en sus recientes presentaciones frente a CD Moquegua y Sport Boys. Según su lectura, la 'U' estaba muy nerviosa y ansiosa en esos últimos partidos, y eso llevó a los jugadores a cometer errores.

Tampoco lo ve como una tragedia. Recordó que ninguno de los títulos conseguidos en los últimos años fue fácil, que siempre existieron dificultades y que la institución ha superado diferentes obstáculos en sus últimas campañas. Por eso confía en que los futbolistas tienen experiencia suficiente para responder ante la presión.

Bustos, el amigo de la casa

Otro de los puntos que abordó el referente crema fue el trabajo de Fabián Bustos, a quien destacó por su conocimiento del plantel y su capacidad para recuperar al equipo durante una etapa complicada de la temporada. Para Guadalupe, el técnico ha demostrado su jerarquía desde que llegó al Perú y el hincha lo reconoce.

Su labor en estos partidos será clave, porque conoce a la perfección al plantel. Más allá de ser entrenador, es un amigo de la casa: su llegada fue precisa y permitió que Universitario se recuperara del momento complicado que atravesaba.

Cristal y el favorito de Guadalupe

Sobre Sporting Cristal, que necesita un resultado favorable frente a Cienciano para mantenerse en la pelea por el campeonato, Guadalupe reconoció que tiene posibilidades de jugar la definición, pero tiene una preferencia bastante marcada. "Veo a los tricampeones, Universitario, como favoritos en esta oportunidad", sentenció.

Guadalupe dejó clara su postura: ve a Universitario como favorito.