Espectáculos

Donnie Yaipén tiene claro cuál es uno de los momentos más importantes de su carrera: haber interpretado 'La cumbia del Papa' frente a León XIV durante la visita del pontífice al Perú. Lo contó durante la presentación de 'Gran Día', la campaña benéfica de McDonald's a favor de la niñez en situación de vulnerabilidad.

Cómo vivió cantar frente al papa

El cantante describió la experiencia como algo que trascendió lo musical. "Está de más decir que fue algo muy hermoso", dijo, y explicó que espiritualmente fue muy bonito, que caló hondo dentro de él. La magnitud del evento, con un estadio colmado de asistentes, generó nervios al límite. Aun así, el resultado quedó para él como uno de los momentos más bonitos y más grandes de toda su carrera. Añadió que poder cantar frente al papa fue una experiencia inolvidable.

También vinculó la ocasión con el clima espiritual que se vivió en el país durante la visita papal. Según su lectura, ese ambiente potenció la recepción de su música entre el público que estaba ahí.

El alcance internacional que lo tomó por sorpresa

Consultado sobre si esperaba semejante repercusión, fue enfático: "no me imaginé nunca este éxito". Contó que medios de distintos países replicaron contenido relacionado con su tema: canales de España, Argentina y Chile, notas hechas con su canción y cobertura en el mismo Vaticano. Para una producción de origen local, ese alcance le pareció inesperado.

Reconoció que sí había imaginado un escenario de reconocimiento para su trabajo, pero nunca en un plazo tan corto, y agregó que con eso es feliz.

Elmer Vive 2026: la diferencia de cantar con los primos

En el festival Elmer Vive 2026, realizado en honor al líder fundador de la agrupación, Elmer Yaipén Uypan, compartió escenario con Grupo 5, la orquesta liderada por sus primos Christian, Andy y Elmer Yaipén. No era su debut en el evento: ya había estado en la edición de 2023. La diferencia es que esta vez le tocó cantar junto a ellos, y eso fue lo que le dio otro significado. Relató que ya había estado en 2023, pero que esta vez cantó junto a ellos, y aprovechó para agradecer.

La presentación, además, respondió a un pedido reiterado del público que quería verlo compartir escenario con la agrupación de Monsefú. Donnie Yaipén es hijo de Javier Yaipén y forma parte de la dinastía musical ligada a Grupo 5. Para él, todo eso se conecta con el movimiento de fe que trajo el pontífice: "Este movimiento de fe que trajo el papa hizo posible muchas cosas".

Las canciones navideñas en camino

De cara al cierre de año, el cantante adelantó que trabaja en la preparación de canciones navideñas, en respuesta a los pedidos que le llegan de todos lados. Afirmó que la gente se las pide en todos lados, y prometió complacer al público como siempre.

Gran Día: qué es y cómo funciona

Las declaraciones se dieron en la presentación de esta campaña, que se realizará el 27 de noviembre. El mecanismo es directo: ese día, el 100% de lo recaudado por la venta de Big Mac se destina a programas sociales como la Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles, orientados a mejorar la calidad de vida de niños que reciben tratamientos médicos lejos de su hogar. Es decir, la compra de ese producto ese día se convierte en apoyo para esos programas.

Entre la cumbia que cruzó fronteras, el reencuentro arriba del escenario con los primos y las canciones navideñas que vienen, el cierre de año de Donnie Yaipén pinta movido. ¿Le das play a la cumbia navideña o sigues con la del Papa en repeat?