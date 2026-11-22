Espectáculos

Milena Warthon volvió a copar las redes con una parodia contra las críticas que recibió por el contenido difundido por el creador Lemon Pay. La cantante respondió con sarcasmo a los comentarios negativos sobre su apariencia y soltó una frase que se viralizó entre los usuarios: “¿Esos son hombres?”.

La reacción llega en medio de la controversia desatada por una serie de entrevistas en las que se cuestionó su imagen y su vida personal. Para armar el clip, replicó la dinámica de las entrevistas en la vía pública con una escena ficticia: asume el papel de una transeúnte abordada por un supuesto reportero, con peluca gris y un atuendo llamativo, y hasta finge no saber de quién se trata cuando el entrevistador menciona su nombre.

El momento más comentado ocurre cuando el falso periodista le indica que diversos hombres afirman odiarla y se burlan de su físico. Sin perder el personaje, responde: “Ah, ¿esos son hombres?”.

El conflicto estalló semanas atrás, cuando el creador de contenido publicó grabaciones en las que consultaba a peatones su opinión sobre la cantante, enfocándose más en expresiones despectivas sobre su cuerpo que en su trayectoria musical. Warthon calificó públicamente esa exposición como denigrante. Con este nuevo clip, la intérprete de 'Warmisitay' le dio la vuelta al formato que originó los ataques en su contra.

Después de pronunciarse sobre los ataques que enfrenta en internet, recibió el respaldo de sus seguidores, que cuestionaron el contenido del influencer.

En paralelo, aprovechó sus redes para convocar a mujeres de todas las edades a la grabación de un video especial el 22 de noviembre a las 8.40 a. m., en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Al final el chiste le salió a ella y no a los que opinaban del cuerpo ajeno. Nos quedamos con la convocatoria, que es lo que de verdad mueve algo. ¿Ya vieron el clip o se enteraron por el trend?