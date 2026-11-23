Espectáculos

Leandro Cabello mostró su indignación contra Said Palao y pidió a la producción de Esto Es Guerra Desafío 14 que el competidor histórico quede suspendido del reality. ¿El motivo? Por su mala actitud le quitaron 300 puntos al equipo de los Guerreros. La producción no dudó en aclarar que eso es lo que quiere el esposo de Alejandra Baigorria, pero no se lo permitirá.

Los 300 puntos que volaron

Said Palao no se quedó callado e hizo un reclamo contra Pancho Rodríguez por un error que habría cometido en la competencia. Luego de ver las imágenes, la producción dio por inválida su queja, y eso generó la molestia del guerrero, que lanzó un fuerte comentario: "Que saquen como se les de la gana". Mister G le pidió que lo vuelva a repetir. "No hay órden, que saquen como quieran", respondió, sin imaginar que le restarían 300 puntos a su equipo.

El gesto que dejó a todos en shock

Los conductores de Esto Es Guerra llamaron a Adriano Noriega al medio del set para dar a conocer su historia. El postulante está haciendo una rifa pro fondos para ayudar a su mamá, que tiene una enfermedad en el ojo, y no dudaron en apoyarlo. Uno de los que se sumó fue Said Palao, quien anunció que le daría 5 mil soles para la operación y dejó en shock a todos en el set. El joven no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas.

La producción ya dejó claro que la suspensión no va.

El mismo guerrero que le costó 300 puntos a su equipo anunció que daría 5 mil soles para la operación de la mamá de un postulante.

¿Le perdonan los 300 puntos o igual lo mandan a la banca? Nosotros ya tenemos claro con qué nos quedamos.