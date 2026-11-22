Estilo de vida

Abres la puerta del refri esperando frescura y te llega una ráfaga que parece que alguien guardó un envase desde el último cumpleaños. No eres el único. El refrigerador es un imán de olores: comida cocida, verduras, quesos, salsas y esos alimentos que se quedaron más tiempo del debido. La buena noticia es que no necesitas lanzarte de cabeza a los productos químicos fuertes. Con cosas que probablemente ya tienes en la cocina puedes bajarle varios cambios al asunto.

Nos parece que el error común es confiar solo en un aroma fuerte para tapar el problema. La idea es neutralizar y, sobre todo, mantener limpio. Aquí van los cinco: cuatro aromas que puedes probar y el paso de limpieza que nadie quiere hacer pero que es el que más funciona.

Bicarbonato y limón: los clásicos que sí funcionan

El bicarbonato de soda es el abuelo de los trucos caseros y, la verdad, sigue siendo el más honesto. Pon un poco en un bol pequeño o en un envase abierto y colócalo en uno de los estantes del refri. Su función es absorber parte de los olores que generan los alimentos. No hace magia instantánea, pero ayuda. Eso sí: cámbialo cada cierto tiempo. Para nosotros, es el primer paso que deberías probar si no quieres complicarte.

El limón es el favorito cuando quieres sensación de limpieza. Corta uno por la mitad y déjalo en un platito dentro del refri. Su aroma le da una nota más agradable al ambiente. Y si no quieres desperdiciar, usa también la cáscara: esa parte que normalmente botarías sirve para el mismo propósito. Nos parece el truco más fácil de todos, aunque ojo: no reemplaza una limpieza de fondo. Es como ponerte perfume sin haberte bañado, funciona un rato pero no resuelve el problema.

Café y vainilla: los aromas que le ganan al mal olor

Si te gusta el olor a café, este es tu truco. Los granos de café o el café griego (ese que se prepara bien concentrado) pueden servir como neutralizante casero. Pon un poco en un bol pequeño y déjalo dentro del refri. Su aroma fuerte ayuda a limitar los olores desagradables y deja una sensación más cálida. Nos parece el truco más acogedor de la lista.

Para un aroma más dulce, prueba con vainilla. Unas gotas de extracto de vainilla en un algodón, puestas en un platito dentro del refri, dejan una fragancia discreta. No es un golpe de olor, es más bien un susurro. Nos parece el más elegante de los cuatro aromas, aunque también el más sutil: si el refri ya huele a cañería, la vainilla no va a hacer milagros. Es un extra, no la solución.

La limpieza de fondo: sin esto, ningún truco vale

Por más que pongas bicarbonato, limón, café y vainilla, la base de un refri que huele bien es la limpieza. Revisa con frecuencia los alimentos que tienes dentro, bota lo que ya se malogró y limpia los derrames de líquidos o comida que hayan caído en los estantes. Un refri limpio necesita mucho menos esfuerzo para mantener el olor fresco.

Hábitos para que el refri no vuelva a oler raro

Para no llegar al punto de tener que neutralizar olores, guarda los alimentos en envases cerrados, no dejes comidas cocidas destapadas y revisa seguido lo que hay en la parte de atrás de los estantes. Esa zona es la cueva de los envases perdidos. Al final, un refri que huele rico no necesita soluciones complicadas: con pocos materiales, algo de cuidado y hábitos inteligentes, la cocina se siente más limpia y el refri más acogedor cada vez que lo abres.

¿Y tú qué truco usas? Porque si tu refri sigue oliendo a misterio, quizás el problema no es el bicarbonato, sino ese envase que no te atreves a abrir.