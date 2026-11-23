Espectáculos

Carlos Cacho no se guardó nada. El maquillador dio su versión sobre su complicada relación con Magaly Medina y dejó claro que no piensa medir sus palabras cuando se trate de responderle. Lo hizo en una entrevista exclusiva para 'Café con la Chévez', donde repasó los calificativos que recibió de la conductora durante años.

Y no habla de un pleito nuevo: según la fuente, Magaly Medina habría tenido fuertes comentarios en su contra durante aproximadamente 25 años, y para él ese antecedente justifica que pueda responder sin restricciones.

La doble vara

Su molestia tiene un eje claro. Cacho cuestionó que la figura de ATV pueda lanzar calificativos sobre otras figuras del espectáculo, pero que, desde su perspectiva, no tenga la misma disposición para recibir respuestas cuando las críticas van hacia ella. "Si tú tienes los ovarios de salir a decirle a la gente lo que te venga en gana, tú no puedes picarte. No puedes ser tan sinvergüenza", declaró.

Para el maquillador, la lógica es sencilla: si ella no tuvo reparos ni delicadezas con él, él tampoco tiene por qué tenerlas. "Yo tengo todo el derecho de decirle lo que me venga en gana", afirmó, y remarcó que ella no ha tenido miramientos con él.

Y seamos honestos: la queja tiene su lógica. Quien vive de decir lo que piensa de los demás mínimo debería poder escuchar el vuelto sin ofenderse. Dicho eso, tampoco vamos a fingir que el tono del maquillador se quedó en tono de conversación.

Sin necesidad de ella

También se adelantó a la crítica más obvia: que esté usando el nombre de la conductora para llamar la atención o mantenerse vigente. Lo negó de plano. Aseguró que le sobra contenido para su propio espacio de entretenimiento —mencionó 50 temas divertidos para su programa— y que no depende de ella para mantener el interés de su audiencia. Dijo que su comentario respondía a la noticia y nada más, y descartó que haya una venganza de por medio.

Al final, nadie está disimulando nada: ni él con las palabras ni ella con los calificativos. ¿A quién le das la razón?